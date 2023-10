Calcio. Vado. Lo Bosco si conferma, Donaggio si sblocca anche in campionato, rossoblu all'inglese sul Pont Donnaz (2-0)

VADO - PONT DONNAZ 2-0 (29' Lo Bosco, 60' Donaggio)

FINISCE QUI! IL VADO BATTE 2-0 IL PONT DONNAZ GRAZIE A UN GOL PER TEMPO DI LO BOSCO E DONAGGIO. I rossoblu salgono a quota quindici a ridosso della zona playoff, i valdostani, nonostante una prestazione dignitosa, restano in fondo alla classifica

91' Costantino in diagonale non va distante dall'incrocio, si avvicina per il Vado la quarta vittoria di fila in casa

90' quattro di recupero

88' la standing ovation per Lo Bosco, dentro Fatnassi

87' nel Pont Donnaz ultimo cambio con Rrapaj che rileva Colombo

84' non molla il Pont Donnaz, azione in verticale che manda al tiro Argento, Fresia si distende e mette in angolo. Un po' passivo il Vado in questi minuti

81' staffetta Donaggio-Costantino, esce tra gli applausi l'attaccante rossoblu

78' Villa per Alaia nel Pont Donnaz

74' triplo cambio ordinato da Fresia: entrano Papa, Argento e Graziano, fuori Nappi, Mazzola e Sassi

73' ammonito Pera

72' annullato a Lo Bosco il gol 3-0, fischiato un fallo in attacco, ma da segnalare l'ennesimo traversone al bacio di un Codutti in stato di grazia

70' Cottafava inserisce Pera al posto di un positivo Mele

66' che meraviglia l'uno-due a terra tra Lo Bosco e Cenci, sinistro in corsa del capitano che sibila alla sinistra del palo della porta valdostana, in campo aperto si aprono spazi interessanti per le sgroppate dei padroni di casa

60' DONAGGIO! 2-0 VADO! Si sblocca anche in campionato l'ex Ligorna! Stacco aereo maestoso del numero dieci, che sfrutta al meglio il cross di Codutti per trafiggere Siamatas. Pallone all'incrocio e rossoblu avanti di due reti a mezz'ora dal termine

58' la prima grande parata di Fresia sul destro ravvicinato di Colombo, sorpresa in questa occasione la difesa rossoblu, bravo il portiere classe '05 a negare la rete del pari agli arancioneri

56' dai quaranta metri arriva il destro di Doratiotto, conclusione con poche pretese che non può impensierire Fresia

55' grande azione personale di Torromino, che salta di slancio quattro avversari prima di calciare in diagonale, deviazione e corner per il Pont Donnaz

50' acrobazia in area di Torromino, rovesciata volante per i fotografi ma sfera lontano dallo specchio

49' Lo Bosco servito nello stretto da Cenci cerca l'incrocio dei pali, il pallone non prende il giro giusto e si perde a lato. Buono l'approccio dei rossoblu in questa ripresa

48' Cannistrà impatta di testa il corner calciato da Dodaro, sfera alta

47' Spanu si libera a sinistra, cross basso per Cenci che arriva a rimorchio e piattone destro controllato a terra da Siamatas

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Un lampo di Lo Bosco e il Vado chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Pont Donnaz, tra poco il racconto della ripresa

45' due minuti di recupero

43' prova a chiudere in avanti la squadra valdostana, non deve arretrare troppo il baricentro il Vado, che ha perso un po' di spinta da qualche minuto

40' Torromino si porta sulla destra cercando Colombo in mezzo all'area, traversone fuori misura che non crea problemi a Fresia

36' ancora Codutti, questa volta bravo a convergere verso il centro: il numero due di casa si allunga però il pallone al momento del tiro favorendo la chiusura di Mazzola

35' punizione tagliata in area di Nacci deviata in angolo da un difensore rossoblu, tenta di reagire il PDHAE dopo la rete subita

32' sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Cottafava: un ottimo Codutti sventaglia a sinsitra per Spanu, pallone al limite per Mele che restituisce all'esterno sardo anticipato di un soffio dall'uscita del portiere valdostano

29' CHI SE NON LUI! LORETO LO BOSCO! Il Vado è in vantaggio! Diagonale micidiale dal vertice dell'area piccola che fulmina Siamatas, il guizzo del capitano rompe l'equilibrio al "Chittolina"

28' sinistro in corsa di Nacci, sfera colpita male che si perde sopra la traversa

21' il capitano rossoblu tenta fortuna dai trenta metri, pallone distante dallo specchio. Non è facile per il Vado alzare i giri del motore, valdostani fin qui ben messi in campo e con un buon atteggiamento

16' Lo Bosco appoggia all'indietro per Dodaro, controllo e sinistro a giro che si perde sul fondo

14' Fresia si fa sentire a gran voce con i suoi, richiesta di pressione e ritmi alti, più composto Cottafava

11' Torromino forza la conclusione da distanza impossibile, pallone alle stelle

7' stacca più in alto di tutti Donaggio sull'angolo ad uscire battuto da Dodaro, l'estremo difensore arancionero controlla senza problemi

6' Vado vicinissimo al vantaggio: Lo Bosco al limite premia la sovrapposizione a sinistra di Spanu, diagonale a botta sicura respinto da un super Siamatas, sarà corner a favore dei rossoblu

5' capitolo formazioni: Cottafava ripropone Dodaro e Mele in mezzo al campo, davanti si rivede Lo Bosco dopo il problema alla spalla della scorsa settimana. Fresia conferma invece Torromino nel reparto avanzato, completato da Colombo e Nacci

3' senza timore la squadra valdostana in queste primissime battute, un paio di traversoni pericolosi in area respinti dalla difesa di casa

1' inizia la sfida! Vado in completo bianco, divisa nera per il PDHAE

PRIMO TEMPO





Formazioni

VADO: Fresia; Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Codutti, Cenci, Dodaro, Mele (70' Pera), Spanu; Lo Bosco (88' Fatnassi), Donaggio (81' Costantino)

A disposizione : Grenna, Capone, Szyszka, Carastro, Casazza, Ferrieri.

Allenatore : Marcello Cottafava

PONT DONNAZ: Siamatas; Sassi (74' Argento), Orlando, Mazzola (74' Graziano), Alaia (78' Villa); Nacci, Doratiotto, Monteleone; Nappi (74' Papa), Colombo (87' Rrapaj), Torromino

A disposizione : Iacobucci, Gallina, Bianchi, Cosentini, Rrapaj.

Allenatore : Stefano Fresia

Arbitro: Salvatori di Macerata

Assistenti: Zebini di Rovigo - Pascoli di Macerata