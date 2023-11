Tennistavolo. Campionato e Grand Prix, arrivano buoni riscontri per il Toriano

Negli ultimi due fine settimana la Asd Toirano è stata impegnata prima nei campionati a squadre maschili, poi nell'attività individuale.

In Serie C1 la formazione toiranese ha trovato finalmente la prima vittoria, rimettendosi in corsa per la salvezza. Nel palasport di casa il Toirano ha prevalso per 5-3 sulla Torino Universitaria, grazie alle tre vittorie di Walter Lepra (per lui 79% di successi in questo campionato) e alle due di Andrea Bottaro, con la preziosa presenza nel ruolo di tecnici e giocatori di Massimiliano Genta e Stefano Rebecchi.

I primi 2 punti in classifica valgono l'aggancio al Moncalieri "A" in settima posizione. Sabato 2 dicembre alle ore 15.30 altro scontro salvezza sui tavoli della Carmagnolese.

In Serie D2 il Toirano "B" ha ottenuto il terzo risultato positivo superando per 4-3 l'Arma di Taggia. Un successo conquistato grazie a due punti di Christian Galfrè, uno di Federico Occelli ed uno di quest'ultimo in doppio con Leonardo Ponassi.

Impresa sfiorata dal Toirano "A" che ha ceduto di misura, in casa del Gstt Bordighera. Non basta l'ottima prova di Stefano Tavilla, vittorioso nei due singoli e in doppio con Nello Pruiti Ciarello; la squadra ospite, completata da Roberto Cornelli, è arrivata ad un solo set dalla vittoria ma alla fine hanno prevalso i bordigotti per 4-3.

Ad una giornata dal termine della prima fase entrambe le formazioni toiranesi sono ancora in corsa per i playoff. Saranno decisivi gli incontri di sabato 2 dicembre: alle ore 20 Bordighera contro Toirano "B"; alle 20.30 Arma di Taggia contro Toirano "A".

Sabato 25 e domenica 26 novembre Toirano presente con 6 atleti alla seconda prova Grand Prix della Coppa Liguria 2023/2024, svoltasi a Chiavari con l'organizzazione del Villaggio Sport.

Gianluca De Lazzari ha vinto una partita nel singolo Quarta Categoria, ma non è sufficiente per passare il girone. Si è riscattato nel singolo Assoluto dove supera in maniera brillante la prima fase con i successi ai danni di Marco Cristalli, Umberto Baffigi e Gabriele Viterbo, per poi fermarsi negli ottavi di finale di fronte a Mauro Sanguineti.

Ottavi di finale del singolo Assoluto raggiunti anche da Roberto Pesce, eliminato da Alessandro Caslini dopo aver superato il girone grazie al successo su Federico Foti. In precedenza Roberto si era piazzato nei quarti di finale del singolo Quinta Categoria vincendo su Antonio Danilo Lobianco e Stefano Marini nel girone e su Guido Pittaluga negli ottavi.

Al singolo Sesta Categoria hanno partecipato Nello Pruiti Ciarello, che ha ottenuto una vittoria su Manuel Campocci e ha perso per due volte al quinto set, Massimo Ponassi, Carlo Panizza (per entrambi una partita vinta) e Leonardo Ponassi.