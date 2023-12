Calciomercato. Cisano. Sei colpi ufficializzati e il mercato potrebbe non fermarsi

Non è stato l'avvio di stagione messo in preventivo dal Cisano, motivo per cui il club del presidente Raimondo ha scelto di tornare in maniera importante sul mercato.

A prevalere è la linea dell'esperienza, con sei colpi ufficializzati nelle scorse ore.

Vestiranno la casacca biancoblu:

Diego Caputo, centrocampista classe 1993 in arrivo dal Pontelungo.

Marco Haidich, attaccante classe 1987 di nuovo in campo dopo la militanza con Ceriale e Albenga.

Alessandro Bogliolo, difensore classe 1998 al rientro dopo l'esperienza con la San Filippo Neri Yepp Albenga.

Alessandro Valentino, difensore classe 1998, ex Vadino.

Samuel Ristagno, difensore classe 1984, in arrivo dall'Andora.

A loro si aggiunge anche Mirko Antonelli, regista leva 1985, già schierato in campo domenica scorsa contro la Villanovese.