Calcio, Prima Categoria A: Perrier regala una notte da capolista alla Baia, battuto al Riva il Vadino

VADINO - BAIA ALASSIO AUXILIUM 0-1 (27' Perrier)

50' FINISCE QUA! LA BAIA ALASSIO AUXILIUM VINCE 1-0 L'ANTICIPO

47' Abate, entrato nella ripresa, lascia il campo a S. Tornago, chiude il fortino Sardo

46' Carballo ha la palla del pareggio, si salva la porta giallonera

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' cambio Baia, fuori Rossi per Odasso

38' ammonito Milazzo

36' piazzato per il Vadino, Setti salta di testa ma la traversa stoppa la sua conclusione, bravo poi Pampararo a evitare il tap in ingauno

34' ripartenza Baia con Abate, il numero 19 calcia però con troppa poca convinzione

32' Sorace per Masha, l'invito alla LND è sempre il medesimo: inserire gli slot anche nei dilettanti. I secondi tempi sono troppo spezzettati

30' Damonte - Negroni per la Baia, risponde Giunta con Bertozzi per Giampà

27' ammonito Odasso

26' il Vadino prova a imbastire una sorta di forcing, la Baia però continua a mangiare tempo e spazi ai padroni di casa

22' nuova sostituzione per il Vadino: c'è Milazzo per Vanzini

21' una dlele prime disattenzioni per la difesa della Baia. Carballo salta facile in area, Pampararo però c'è

20' cambia Sardo, fuori Perrier, dentro Rossignolo

19' magia di Licata, bravo a tenere in campo una sfera quasi impossibile, esterno sulla corsa di Setti che entra in area ma il suo cross non incrocia nessun compagno

14' Gattuso per Zemma, cambio per Giunta

12' ammonito Giampà

10' bella penetrazione di Aurellio, prima contrato, ma in seconda battuta il giocatore argentino non ha la lucidità giusta per calciare verso la porta di Pulerà

9 Vanzini imita Setti, il centrocampist non poteva fare di meglio

7' cambio Baia Alassio, fuori Paltrinieri, in campo Abate

4' sulla punizione seguente Giampà trova la barriera, Setti sulla ribattuta non può avere la coordinazione giusta per trovare la porta

3' ammonito Mollo

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

45' destro in controbalzo del Tota Carballo, un metro e mezzo sopra la trasversale di Pampararo

42' destraccio dal limite di Odasso, il numero otto alassino poteva far meglio...

40' giallo anche per Vanzini

33' Vadino insolitamente in difficoltà nel giro palla, Vanzini deve quindi forzare dalla distanza, Pampararo c'è

27' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO CON PERRIER! CALCIO DI PUNIZIONE DI AURELLIO NON TRATTENUTO DA PULERA', TAP IN VINCENTE DEL CENTRAVANTI DI SARDO!

23' infatti è stato ammonito Perrier...

22' taccuino praticamente lindo in questa prima metà della prima frazione, risalta soprattutto l'attitudine della Baia Alassio Auxilum, molto aggressiva, anche nella metà campo avversaria, in fase di riconquista palla

14' nel Vadino assente Scola, da valutare i tempi di recupero del portiere titolare arancionero

13' punizione di Aurellio dai 35 metri, Pulerà blocca senza affanni

11' diciamo che il titolo dell'articolo si può interpretare esclusivamente in maniera sportiva, sul fronte meteo il termometro viaggia su quote particolarmente basse...

9' bel cross di Paltrinieri verso Perrier, il numero nove giallonero entra in spaccata ma senza trovare l'impatto con il pallone

5' primi minuti ad alta intensità, com'era nelle previsioni del resto

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Pulerà, Campagna, Masha, Licata, Prudente, Bianco, Zemma, Vanzini, Carballo, Giampà, Setti.

A disposizione: Rotiroti, Balbo, Sorace, Gaino, Gattuso,Bertozzi, Milazzo, Savona.

Allenatore: Giunta

BAIA ALASSIO: Pampararo, Velaj, Damonte, Cavassa, Mollo, Combi, Michero, Odasso, Perrier, Aurellio, Paltrinieri.

A disposizione: M. Tornago, Rossi, Negroni, S. Tornago, Tomao, El Harzli, Rossignolo, Abate, Possemato.

Allenatore: Sardo

Arbitro: Martino di Savona