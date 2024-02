Auto sportive che passione: oggi sempre più accessibili grazie alle offerte di noleggio a lungo termine

Un'automobile sportiva non è soltanto una vettura, ma un mezzo che trasmette una elevata sensazione di libertà.

Pur trattandosi di una tipologia di autovettura molto ambita dagli appassionati di motori, a gennaio 2024 ha registrato la percentuale più bassa di nuove immatricolazioni per segmento: solo lo 0,8% del totale, secondo i dati Unrae, principalmente a causa dei costi piuttosto importanti da sostenere per l’acquisto.

Al giorno d’oggi, tuttavia, è possibile accedere in modo più sostenibile a queste vetture sfruttando le offerte di auto sportive con noleggio a lungo termine.

A rendere questa formula vantaggiosa è la possibilità di avere accesso a un'auto sportiva a costi sempre chiari e con una tutela da tutte quelle spese che, in caso di acquisto, finirebbero per ricadere sul proprietario.

In un'auto sportiva con noleggio a lungo termine, infatti, il canone comprende sia l'assicurazione contro i danni al veicolo sia i costi relativi alla manutenzione straordinaria: una copertura simile alla kasko, che tutela la vettura da ogni genere di imprevisto.

Tra questi, anche quei danni che si verificano quando l'auto è lasciata in sosta, alla mercé di guidatori distratti, che finiscono per urtarla inavvertitamente con sportellate, strusciature o retromarce incaute, guardandosi bene dal lasciare un bigliettino con i recapiti per il risarcimento dei danni.

Con il noleggio a lungo termine, il canone copre anche i danni causati da questo genere di eventi, lasciando all'automobilista tutta la tranquillità di concentrarsi solo sulla guida.

Auto sportive: come trovare le migliori offerte per il noleggio a lungo termine

A ridurre le distanze fra gli appassionati delle auto sportive e le offerte di noleggio a lungo termine sono i, che permettono di visualizzare tutte le proposte disponibili sia di noleggio a lungo termine perprivati sia di noleggio a lungo termine per i liberi professionisti.

Tra le realtà che favoriscono l'accesso a le migliori offerte di auto sportive con noleggio a lungo termine c'è Facile.it, che ogni mese propone nuove opportunità, disponibili anche con anticipo zero.

Scopriamo insieme quali sono le offerte proposte da Facile.it a febbraio 2024 per noleggiare un’auto sportiva.

Alfa Romeo Tonale

Una delle offerte più interessanti disponibili questo mese su Facile.it è l' Alfa Romeo Tonale . Si tratta di un SUV Mild Hybrid 5 posti, con cambio automatico, dotato dei sistemi di guida più evoluti. Alfa Romeo Tomale è infatti noleggiabile a partire da une 100.000 km inclusi.

Tesla Model 3

Tra le offerte di febbraio c'è anche un modello della famiglia Tesla, Tesla Model 3 versione: un'affascinante berlina elettrica, con un'autonomia di 491Km, disponibile su Facile.it a partire dae 100.000 km inclusi.

Alfa Romeo Stelvio

Stile, tecnologia e guida dinamica si incontrano nella proposta più grintosa di Alfa Romeo, l' Alfa Romeo Stelvio , disponibile su Facile.it, nella versione, con un'offerta modulabile a partire dae 30.000 km totali.

Audi Q5 Sportback

Dall'assetto sportivo e di design, l' Audi Q5 Sportback versioneè una scelta irrinunciabile per chi ama le auto aerodinamiche ma dall'assetto elegante. Mild Hybrid, Euro 6, cambio automatico, questo mese è disponibile su Facile.it con unper 36 mesi e 100.000 Km totali.

Bmw X3

Un'altra offerta imperdibile a febbraio è la Bmw X3 , il suv elegante, ma dall'animo sportivo, nella versione. Mild hybrid, EURO 6, 190 CV di potenza, è disponibile a noleggio a partire dalla soluzione con une 90.000 Km compresi.

Maserati Grecale

Anche la Maserati Grecale , versione, fa parte delle offerte di noleggio a lungo termine del mese. Euro 6, mild hybrid, 250 CV di potenza, è tra le auto sportive più affascinanti e tecnologicamente più evolute della sua categoria. Questo mese è disponibile a partire un, con 100.000 km totali.

Bmw X5

Irrinunciabile per tutti gli amanti della guida dinamica, Bmw X5 versione, è il SUV grintoso Mild Hybrid con 219 KW di potenza. Classe euro 6, a febbraio può essere noleggiata a partire da