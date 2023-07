Calcio. In arrivo una nuova società calcistica a Varazze: ecco la Virtus Don Bosco

La Virtus Don Bosco Varazze è realtà.

Nella giornata di ieri è stata costituita con atto notarile la nuova società sportiva varazzina.

"Faremo tutte le varie pratiche per le iscrizioni ai vari campionati e speriamo di iniziare con l'iscrizione ad un campionato di calcio per i bimbi molto piccoli a 5 che giocheranno nei campetti dell'oratorio e molto probalmente con una prima squadra da iscrivere al campionato di Seconda Categoria. Non è ufficiale ma ci stiamo lavorando" ha detto il presidente Emanuele Soffiotto.

"Siamo una realtà salesiana, siamo un oratorio salesiano e la nostra natura è questa, legata al mondo sportivo, infatti proprio il Varazze si chiamava Don Bosco fino a qualche anno fa e questa dinamica all'interno di Varazze l'avevamo persa. Dopo i lavori iniziati nel 2018 abbiamo riaperto i campi e abbiamo così pensato di riaprire una società sportiva, inizialmente nel mondo del calcio, che sia vicina ai giovani, ai ragazzi" ha proseguito.

L'organigramma della futura prima squadra è in fase di costruzione anche se qualche calciatore ha già sposato il progetto così come l'allenatore e lo staff.

"Non c'è ancora niente di ufficiale però, l'iter della riforma dello sport ha rallentato tutto, la situazione è in divenire" conclude Soffiotto.