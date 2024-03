Calcio, Vadese. Simone Marinelli lancia la volata playoff: "La squadra può salire subito, in caso contrario continuerò a investire sui colori azzurrogranata"

Simone Marinelli, dopo il rientro in Italia, è subito corso a vedere la Vadese, club che il tipster savonese sponsorizza in maniera importante (il suo logo campeggia infatti sulle divise della squadra di mister Monte).

Ieri dopo la partita vinta 3-0 con l'Old Boys Rensen, l'ex presidente di Albenga e Savona ha voluto rimarcare la propria intenzione di proseguire la campagna di investimento nel club azzurrogranata, indipendentemente dall'esito di questa stagione.

"Vanno fatti i complimenti a tutti perchè otto vittorie consecutive sono un risultato difficile da poter ottenere. Peccato per la prima parte di stagione, ma la squadra ha dei valori, gioca a memoria e se si qualificherà ai prossimi playoff avrà tutte le carte in regola per poter ambire al salto di categoria. Se ciò non avverrà - ha concluso Marinelli - sono comunque pronto a continuare ad investire in questo club anche nel prossimo campionato".