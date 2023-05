Calcio, Imperia. Tempo di bilanci dopo il derby per mister Solari: "Soddisfatto dell'interpretazione dei ragazzi, meno dei risultati" (VIDEO)

Si concluderà domenica al Ciccione la stagione lunga e travagliata per l'Imperia.

Mister Matteo Solari, sulla sella nerazzurra da metà febbraio, ha voltato lo sguardo all'indietro dopo il derby pareggiato 3-3 in casa dell'Albenga.

Per parlare del futuro vi sarà tempo, ma il bilancio per l'applicazione e l'impegno della squadra in questi mesi è comunque positivo per il tecnico valbormidesi.

Solo i risultati non sono stati all'altezza delle attese del mister, pronto a rimuovere dal verbale solo la brutta prestazione in casa della Cairese.