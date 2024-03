Serie A, Lazio-Juventus: i biancocelesti ospitano i bianconeri

Inizia col botto la sua avventura sulla panchina biancoceleste il nuovo allenatore Igor Tudor – per l’occasione anche ex di turno – che ha appena sostituito Maurizio Sarri. Dopo la pausa per le nazionali quindi la Lazio ospiterà la Juventus la sera di sabato 30 marzo allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 18.00.

La gara tra biancocelesti e bianconeri sarà valida per la 30^ giornata di Serie A. Entrambe sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi e sanno bene come questo scontro possa essere un importante spartiacque per capire come sarà il finale di stagione. Per chi volesse sapere più dettagli e leggere più approfondimenti su questa partita, esistono molti siti dedicati e piattaforme sportive come Fezbet Casino Online a cui è utile dare un’occhiata.

Lazio-Juventus, come arrivano le due squadre

La Lazio è in forte ritardo. L’inizio di stagione è stato molto difficoltoso, poi la squadra di Sarri non è mai riuscita a riprendersi seriamente. La stagione è fin qui senza dubbio deludente per i biancocelesti, anche se per poco stavano per passare gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Da capire ora quali saranno le prime scelte di formazione del nuovo tecnico, Igor Tudor, che conosce benissimo il mondo bianconero. I laziali fin qui hanno collezionato appena 43 punti in classifica e si trovano al 9^ posto insieme alla Fiorentina: qualificarsi alle coppe europee sarà dura, soprattutto alla Champions League dove al momento c’è il Bologna al quarto posto a +11. Dopo 3 sconfitte consecutive con Fiorentina, Milan e Udinese, i biancocelesti hanno vinto in rimonta a Frosinone.

Discorso diverso per la Juventus, che però sta vivendo un momento altrettanto difficoltoso. I bianconeri hanno ottenuto appena 7 punti nelle ultime 8 partite, in cui è arrivata una sola vittoria in casa contro il Frosinone. L’ultimo weekend ha visto la squadra di Allegri pareggiare ancora per 0-0 contro il Genoa davanti ai propri tifosi. Ad oggi l’obiettivo è al massimo il secondo posto, ma i bianconeri sono fermi in terza posizione a -3 dal Milan.

Lazio-Juventus, statistiche e precedenti

Lazio e Juventus si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni addiritturavolte:vittorie biancocelesti,pareggi esuccessi bianconeri. Considerando invece solo le partite giocate a Roma, il bilancio è molto più equilibrato:trionfi ain favore degli ospiti, conpareggi.

La gara d’andata a Torino disputatasi nel novembre del 2023 è infatti stata vinta 3-1 dai bianconeri. L’ultima vittoria della Lazio è il 2-1 nell’aprile del 2023. Per ritrovare invece un successo bianconero in trasferta bisogna tornare allo 0-2 nel novembre del 2021. La prossima settimana però le due squadre si ritroveranno anche per l’andata della semifinale di Coppa Italia.