Serie A, Inter-Empoli: i nerazzurri ospitano i toscani

Dopo la sosta per le squadre nazionali, la Serie A ritorna in campo nel weekend di Pasqua. I giochi si aprono nel pomeriggio di sabato 30 marzo e si chiudono la sera di lunedì 1 aprile, il giorno di Pasquetta.

In questo caso la sfida a partire dalle ore 20.45, valida per il posticipo della 30^ giornata del massimo campionato italiano, è quella tra Inter ed Empoli, che si sfideranno a San Siro. Logicamente, le due squadre hanno obiettivi molto diversi fra loro: i nerazzurri di Inzaghi devono solo certificare lo scudetto e manca solo la matematica, i toscani di Nicola invece hanno un disperato bisogno di punti salvezza per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione.

Inter-Empoli, come arrivano le due squadre

L’Inter deve un attimo riprendersi. La situazione di classifica è ovviamente più che favorevole visto che è prima davanti a tutti a +14 sul Milan secondo: è solo quindi una questione di tempo per festeggiare lo scudetto e tornare ad essere campione d’Italia. Tuttavia la squadra di Inzaghi forse sta attraversando proprio ora il primo piccolissimo momento di sbandamento della stagione: prima l’eliminazione a sorpresa dalla Champions League agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid, poi il pareggio casalingo contro il Napoli in campionato. E il caso Acerbi-Juan Jesus non ha sicuramente contribuito a calmare le acque. Solo un piccolo momento di sbandamento per i nerazzurri, che però deve essere risolto al più presto.

Discorso molto diverso invece per l’Empoli, che sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere in Serie A. La squadra di Nicola si trova per ora al 17^ posto della classifica a quota 25 punti ottenuti dopo le prime 29 gare, solo a +1 sul terzultimo posto occupato dal Frosinone. Tutto può ancora succedere viste le tantissime squadre nelle vicinanze, sia subito sopra che sotto. Dopo il periodo positivo di addirittura 6 risultati utili consecutivi però, l’Empoli viene ora da 3 sconfitte di fila contro Cagliari, Milan e Bologna.

Inter-Empoli, statistiche e precedenti

Inter ed Empoli si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizionivolte:vittorie nerazzurri,pareggi esuccessi toscani. Considerando addirittura le sole gare giocate a Milano, il bilancio è ancor più impietoso:trionfi aa favore dei padroni di casa, con nessun pareggio.

All’andata ad Empoli si sono imposti gli ospiti per 0-1 nel settembre del 2023. L’ultima vittoria dei toscani è però clamorosa: gli azzurri hanno infatti avuto la meglio a sorpresa per 0-1, addirittura in trasferta, nel gennaio del 2023.