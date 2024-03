Sarà una Pasqua piovosa domani, domenica, 30 marzo.

Arpal ha infatti proclamato l'allerta gialla solo per il ponente savonese da Finale a Laigueglia e per la provincia di Imperia dalle 18.00 alle 23.59.

Le previsioni per sabato:

Dal pomeriggio rapido peggioramento con rovesci e temporali, prima su CentroPonente in estensione a Levante. I fenomeni occasionalmente potranno risultare anche di forte intensità, si segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Cumulate fino a significative su BD. Venti fino a burrasca su BCE 60-70 km/h con valori maggiori sui rilievi, forti su D 50-60 km/h, in particolare su parte orientale. Mare molto mosso fino a localmente agitato su B.

Le previsioni per domenica:

Piogge diffuse, rovesci e temporali con una bassa probabilità di temporali forti su ABCDE, cumulate significative ed intensità moderate. Puntualmente non si escludono cumulate elevate a fine evento. Attenuazione dei fenomeni al mattino sul Ponente in estensione a Levante dal tardo pomeriggio. Venti di burrasca su tutte le zone (60-80 km/h) con valori >100 km/h sui crinali. Mareggiate diffuse per onda lunga da sud-ovest con periodo 7-9 secondi (possibili mareggiate intense, si consiglia di seguire gli aggiornamenti).