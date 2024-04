Pallapugno. Ecco il calendario del campionato Esordienti

Sono 14 le squadre al via del campionato degli Esordienti, divise nella prima fase in due gironi: nel Girone A troviamo Augusto Manzo, Araldica Castagnole, Bormidese A, Bormidese B, Bubbio, Cortemilia e Ricca; nel Girone B sono state inserite Amici del Castello, Merlese, Pro Paschese A, Pro Paschese B, San Leonardo, Subalcuneo A e Subalcuneo B. Ufficializzato dall’Ufficio campionato della Fipap il calendario della regular season: al termine della prima fase tutte le squadre di ogni girone accedono al tabellone finale a eliminazione diretta. In Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime classificate di ogni girone al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà sabato 24 agosto, alle 14, a Monastero Bormida.

Esordienti Girone A

Prima giornata

Venerdì 3 maggio ore 18 a Ricca: Ricca-Cortemilia

Venerdì 3 maggio ore 18 a Bormida: Bormidese A-Bormidese B

Sabato 4 maggio ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Augusto Manzo

Riposa: Bubbio



Seconda giornata

Sabato 11 maggio ore 17 a Cortemilia: Cortemilia-Bormidese A

Domenica 12 maggio ore 17.30 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Bubbio

Domenica 12 maggio ore 18.30 a Bormida: Bormidese B-Araldica Castagnole

Riposa: Ricca



Terza giornata

Venerdì 17 maggio ore 18.30 a Bormida: Bormidese A-Ricca

Domenica 19 maggio ore 18.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Cortemilia

Lunedì 20 maggio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Bormidese B

Riposa: Augusto Manzo



Quarta giornata

Venerdì 24 maggio ore 18 a Bormida: Bormidese B-Augusto Manzo

Sabato 25 maggio ore 16 a Cortemilia: Cortemilia-Bubbio

Sabato 25 maggio ore 18 a Ricca: Ricca-Araldica Castagnole

Riposa: Bormidese A



Quinta giornata

Sabato 1 giugno ore 16 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Bormidese A

Domenica 2 giugno ore 17.30 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Cortemilia

Lunedì 3 giugno ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Ricca

Riposa: Bormidese B



Sesta giornata

Giovedì 6 giugno ore 18 a Ricca: Ricca-Augusto Manzo

Sabato 8 giugno ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Bormidese B

Domenica 9 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese A-Bubbio

Riposa: Araldica Castagnole



Settima giornata

Domenica 16 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese B-Ricca

Lunedì 17 giugno ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Araldica Castagnole

Lunedì 17 giugno ore 18.30 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Bormidese A

Riposa: Cortemilia



Prima ritorno

Sabato 22 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese B-Bormidese A

Lunedì 24 giugno ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Ricca

Lunedì 24 giugno ore 18 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Araldica Castagnole

Riposa: Bubbio



Seconda ritorno

Sabato 29 giugno ore 18 a Bormida: Bormidese A-Cortemilia

Domenica 30 giugno ore 20 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Bormidese B

Lunedì 1 luglio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Augusto Manzo

Riposa: Ricca



Terza ritorno

Venerdì 5 luglio ore 18 a Ricca: Ricca-Bormidese A

Sabato 6 luglio ore 18 a Bormida: Bormidese B-Bubbio

Domenica 7 luglio ore 18.30 a Cortemilia: Cortemilia-Araldica Castagnole

Riposa: Augusto Manzo



Quarta ritorno

Sabato 13 luglio ore 18.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Ricca

Lunedì 15 luglio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Cortemilia

Martedì 16 luglio ore 18.30 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Bormidese B

Riposa: Bormidese A



Quinta ritorno

Mercoledì 17 luglio ore 18 a Bormida: Bormidese A-Araldica Castagnole

Venerdì 19 luglio ore 18 a Ricca: Ricca-Bubbio

Sabato 20 luglio ore 18.30 a Cortemilia: Cortemilia-Augusto Manzo

Riposa: Bormidese B



Sesta ritorno

Mercoledì 24 luglio ore 18.30 a Bubbio: Bubbio-Bormidese A

Domenica 28 luglio ore 18 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Ricca

Lunedì 29 luglio ore 18 a Bormida: Bormidese B-Cortemilia

Riposa: Araldica Castagnole



Settima ritorno

Giovedì 1 agosto ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Bubbio

Giovedì 1 agosto ore 18 a Bormida: Bormidese A-Augusto Manzo

Giovedì 1 agosto ore 18 a Ricca: Ricca-Bormidese B

Riposa: Cortemilia

Esordienti Girone B

Prima giornata

Sabato 4 maggio ore 16 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Pro Paschese B

Sabato 4 maggio ore 17 a Cuneo: Subalcuneo A-Subalcuneo B

Sabato 4 maggio ore 18 a Mondovì: Merlese-Amici del Castello

Riposa: San Leonardo



Seconda giornata

Sabato 11 maggio ore 17 a Cuneo: Subalcuneo B-San Leonardo

Lunedì 13 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Subalcuneo A

Lunedì 13 maggio ore 18.30 a Mondovì: Merlese-Pro Paschese A

Riposa: Amici del Castello



Terza giornata

Sabato 18 maggio ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Amici del Castello

Sabato 18 maggio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese B

Sabato 18 maggio ore 18 a Cuneo: Subalcuneo A-Merlese

Riposa: Subalcuneo B



Quarta giornata

Sabato 25 maggio ore 17 a Mondovì: Merlese-San Leonardo

Domenica 26 maggio ore 17 a Cuneo: Subalcuneo A-Amici del Castello

Martedì 28 maggio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Subalcuneo B

Riposa: Pro Paschese A



Quinta giornata

Venerdì 31 maggio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo B-Merlese

Domenica 2 giugno ore 19 a Cuneo: Subalcuneo A-Pro Paschese A

Martedì 4 giugno ore 18.30 a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello

Riposa: Pro Paschese B



Sesta giornata

Mercoledì 5 giugno ore 18.30 a Mondovì: Merlese-Pro Paschese B

Sabato 8 giugno ore 17 a Diano Castello: Amici del Castello-Subalcuneo B

Sabato 8 giugno ore 17 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-San Leonardo

Riposa: Subalcuneo A



Settima giornata

Giovedì 13 giugno ore 17.30 a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo A

Sabato 15 giugno ore 16.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Amici del Castello

Martedì 18 giugno ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo B-Pro Paschese A

Riposa: Merlese



Prima ritorno

Domenica 23 giugno ore 17 a Diano Castello: Amici del Castello-Merlese

Lunedì 24 giugno ore 20 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Pro Paschese A

Mercoledì 26 giugno ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo B-Subalcuneo A

Riposa: San Leonardo



Seconda ritorno

Venerdì 28 giugno ore 17.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese

Sabato 29 giugno ore 17 a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo B

Martedì 2 luglio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo A-Pro Paschese B

Riposa: Amici del Castello



Terza ritorno

Venerdì 5 luglio ore 18.30 a Mondovì: Merlese-Subalcuneo A

Domenica 7 luglio ore 17.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Pro Paschese A

Lunedì 8 luglio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo

Riposa: Subalcuneo B



Quarta ritorno

Mercoledì 10 luglio ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo B-Pro Paschese B

Giovedì 11 luglio ore 18 a Diano Castello: Amici del Castello-Subalcuneo A

Domenica 14 luglio ore 19 a Imperia: San Leonardo-Merlese

Riposa: Pro Paschese A



Quinta ritorno

Giovedì 18 luglio ore 18 a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

Giovedì 18 luglio ore 20 a Mondovì: Merlese-Subalcuneo B

Lunedì 22 luglio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Subalcuneo A

Riposa: Pro Paschese B



Sesta ritorno

Domenica 21 luglio ore 18 a Cuneo: Subalcuneo B-Amici del Castello

Giovedì 25 luglio ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Merlese

Sabato 27 luglio ore 17.30 a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese A

Riposa: Subalcuneo A



Settima ritorno

Venerdì 2 agosto ore 18 a Cuneo: Subalcuneo A-San Leonardo

Venerdì 2 agosto ore 18 a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Subalcuneo B

Venerdì 2 agosto ore 18 a Diano Castello: Amici del Castello-Pro Paschese B

Riposa: Merlese

AUGUSTO MANZO: Mattia Magro, Stefano Manzo, Samuele Boido, Diego Giordano, Luca Ghignone, Giacomo Bertelli, Giovanni Bertelli, Gabriele Plecan.

AMICI DEL CASTELLO: Alessandro Zoccali, Andrea Cordeglio, Enriko Koleci, Nicole Bottino, Arianna Pennise, Leon Broussard.

ARALDICA CASTAGNOLE: Dragan Kokev, Giovanni Moio, Oscar Aimasso, Edoardo Fogliati, Massimo Carosso, Riccardo Veglio, Gabriele Marchisio, Alessandro Rizzo.

BORMIDESE A: Michele Sicco, Giovanni Armario, Alessio Ballocco, Marco Righello.

BORMIDESE B: Raffaele Odella, Federico Siri, Yari Gagliardo, Pier Ghisolfo.

BUBBIO: Mario Defilippi, Roberto Arsov, Alessandro Cirio, Patricio Lazar, Walter Barbero.

CORTEMILIA: Matteo Balaclava, Riccardo Balaclava, Marco Stenca, Christian Bracco, Gabriele Gallo, Simone Canobbio.

MERLESE: Giacomo Barla, Paolo Dadone, Francesco Viola, Simone Campana, Antonino Marchetta.

PRO PASCHESE A: Filippo Bonelli, Matteo Peira, Filippo Barbero, Marco Restagno, Francesco Penna, Efrem Mangiapane.

PRO PASCHESE B: Davide Garello, Simone Danna, Marco Danna, Simone Cattaneo, Mattia Monge.

RICCA: Andrea Quazzo, Francesco Marenda, Federico Marenda, Achille Marchisio.

SAN LEONARDO: Mattia Gandolfi, Alex Barla, Riccardo Astorino, Filippo Astorino, Davide Bertone.

SUBALCUNEO A: Aleksandr Selvini, Mattia Fantino, Andrea Michelis, Tommaso Saracino, Gioele Sorzana.

SUBALCUNEO B: Pierstefano Beccotto, Simone Dutto, Leonardo Gastaldi, Giacomo Vercellone, Edoardo Erario, Mattia Gribaudo.

