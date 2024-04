Calcio, Serie D. Vado e Albenga vogliono travestirsi da corsari, caccia ai tre punti a Lavagna e Gozzano

Si avvia alla conclusione senza particolari sussulti, almeno per il nostro comprensorio la stagione nel girone A di Serie D. L'Alcione marcia infatti spedito verso la vittoria del torneo, lasciando ad Albenga il Vado la caccia all'obiettivo playoff, seppur il valore di questi ultimi in ottica promozione, come risaputo, sia pari quasi a zero.