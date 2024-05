Calcio, Borgio Verezzi. Rivoluzione in vista per Cordiale: "Rosa rinnovata all'80%. Carparelli? Parleremo e prenderemo la decisione migliore per tutti"

Il quinto posto non è valso i playoff a causa della regola dei cinque punti, ma il Borgio Verezzi , da neopromossa, può comunque chiudere con il segno più la stagione 2023/2024.

Per il prossimo anno, però, Fabio Cordiale ha in programma un rinnovamento importante dell'organico, una ristrutturazione che di pari passo vedrà protagonista l'abbassamento dell'età media dell'organico.

"E' così, la rosa all'80% sarà rinnovata e ai nastri di partenza sarà sicuramente più giovane. Bisogna ripartire e farlo con una progettualità a lungo termine: per la nostra realtà, è sicuramente la cosa migliore.

Chiudiamo un'annata più che positiva, ma occorre dare nuova linfa, motivo per cui stiamo valutando anche l'iscrizione di due formazioni Allievi e Juniores.

Il bando per il campo? Abbiamo già dei contatti con il Comune, si sentono tante voci al riguardo, ma andremo avanti per la nostra strada: il Borgio ci sarà e con ulteriori innesti a livello societario".

"Marco ha fatto un campionato dignitoso: ce ne fossero giocatori con le sue qualità. Due-tre giocatori di esperienza rimarranno, pur vedendoli in una fascia di età inferiore rispetto alla sua. Non abbiamo ancora parlato, lo faremo e insieme decideremo quale sarà la soluzione migliore per tutti".