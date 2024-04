Calcio. Enrico Sardo confermato alla guida della Baia Alassio: "Lui e il suo staff uomini veri, trattativa durata tre minuti"

Dopo i tanti attestati di stima reciproca delle scorse settimane, sembrava quasi una formalità il rinnovo tra mister Enrico Sardo e la Baia Alassio.

L'annucio è stato confermato stamane dal direttore sportivo delle vespe, Daniele Taverna.

"Le valutazioni sul lavoro svolto dal Mister - spiega il dirigente giallonero - erano già state fatte e sicuramente sono di facile lettura. Non ci vuole un genio per capire cosa è stato creato ed i risultati ottenuti sono solo il frutto di una programmazione importante. Dare continuità penso sia per noi la priorità. È scontato che un allenatore come Enrico venga lusingato da altre società, un po' meno scontato che la trattativa per il rinnovo duri 3 minuti.

Come già dichiarato si va avanti con Mister Sardo ed il suo staff di UOMINI veri..."