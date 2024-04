Calcio a 5, Torneo delle Regioni Under 19. La Liguria chiude con una vittoria, ma non basta

Più lineare e logico rispetto alle altre categorie lo sviluppo dell’U19 con le squadre che hanno raccolto nell’ultimo turno ciò che hanno costruito nelle prime due giornate. Sicilia, Marche, Sardegna, Calabria e Basilicata confermano tutto il buono fatto vedere nelle prime due giornate e vanno ai Quarti. Ok anche Friuli VG, Piemonte Vda con un guizzo finale.

Girone A – La Marche hanno rischiato con la Basilicata che ha fermato la capolista sul 3-3. La squadra di mister Neri alla fine è riuscita a rimanere al vertice della classifica grazie alle due reti di Marchionni, quattro in tutto per lui. Filippo, Lucisano e Fortunato avevano portato i lucani ad un passo dal successo. La Basilicata comunque può gioire perché entra nel gruppo delle migliori seconde. L’Umbria ha chiuso a testa alta il girone con una vittoria per 6-3 sulla Campania. Scatenato Morell Gomez autore di un poker (7 gol al TDR).

B – Il Veneto ha beffato la Toscana. Entrambe a quattro punti ma la differenza reti ha premiato la squadra di Moro. I veneti sono riusciti a superare il Lazio per 5-1 con Favero e Grishaj in grande spolvero (due doppiette).

Girone C – Sicilia e Sardegna avendo costruito le giuste premesse si sono tutelate da soprese dell’ultimo minuto. Lo scontro diretto l’ha vinto la Sicilia per 4-2 ma entrambe le Rappresentative passano ai Quarti. La squadra di Sciortino ha capitalizzato un primo tempo terminato sul 3-0 con le reti di Brancato (doppietta) e Saine. La sfida di consolazione tra Liguria e Molise va ai liguri

D – Quando tre squadre arrivano a pari punti è sempre un peccato che i posti ai Quarti siano solo due. La classifica avulsa premia Friuli VG e Piemonte VdA, l’Abruzzo è scivolato all’ultimo. I piemontesi non hanno lasciato scampo all’Emilia Romagna (6-0). Le doppiette di Maggio e Trentacoste hanno fatto la differenza. La squadra del selezionatore Della Negra ha gestito al meglio lo scontro diretto con l’Abruzzo. Dopo un primo tempo equilibrato l’FVG è cresciuto mettendo al sicuro il risultato. Le doppiette di Sestili e Di Giusto hanno indirizzato il match.

Girone E – Alla Calabria bastava almeno un pari per concludere il girone al primo posto. Puglia arginata sullo 0-0, obiettivo raggiunto. La Lombardia con uno scatto di orgoglio ha sbarrato la strada al Trento superato per 7-4. Man of the match Marigliani Valente con cinque gol.