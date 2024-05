Kung Fu: a Saluzzo arriva una pioggia di medaglie per la Scuola Touei Chou di Finale

Domenica 12 maggio 2024 la Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale ha partecipato al 10° Trofeo Città di Saluzzo.

Il Maestro Roberto Civallero ha portato in gara gli atleti finalesi, che come sempre non deludono le aspettative, ma anzi tornano a casa con grandi soddisfazioni!

Il 10° trofeo Città di Saluzzo ha visto la scuola finalese competere e vincere in molte specialità.

Gli Atleti che si sono distinti in particolare sono:

Giulio Cecchini , con un oro nel combattimento , due argenti per le forme con e senza armi e un bronzo per il combattimento con spada gommata (duanbing);

Matteo Bosio che ottiene ben tre ori con le categorie di forma, combattimento duanbing e light sanda ;

Giorgia Amico, con due ori per le forme Taichi e spada, un argento nel Taichi di squadra e un bronzo per il combattimento.

I due nuovi ingressi vincenti tra il gruppo agonisti di Finale Ligure sono Luca Badano e Dario Vaiarini, che nella categoria seniores hanno ottenuto buoni riconoscimenti nel Taichi:

Luca Badano ottiene un bronzo per la categoria 16 yang, e un argento in squadra;

Dario Vaiarini conquista un argento per la categoria 16 yang e un argento per la categoria a squadre.

Una grande soddisfazione per i Maestri Roberto Civallero e Aurora Bagnasco e per tutti gli istruttori che lavorano con passione ed impegno perché questa piccola squadra continui a crescere.