Tornei Estivi, Savona Cup. I risultati dell'ultima giornata della prima settimana di gare

Prima settimana in archivio per la Savona Cup, questi tutti i risultati delle sfide di venerdì:



MARACANA'

20.00 GENERALI 096 (AGENZIA POSTO) & SAVONA E’ – BAR LA PLAYA 2-1

22.00 TEAM TONIC – IGLI 4-7



TRINCEE

20.30 FC SULTANI – EVEREST 6-4

21.30 I.H. INTERNAZIONALE – COMPLICI / IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI 2-11



SCALETTI

20.00 LA ROCCA – LOS LATINOS TIGRES 4-9

21.00 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA – BAR MILLY 5-3

22.00 EMILIANO PARRUCCHIERE E BARBIERE – DN COSTRUZIONI SRL 6-6



