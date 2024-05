Giudice Sportivo, Eccellenza. Le ultime squalifiche della regular season, tre turni a Carrese, Ottoboni e Battaglia

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARRESE FRANCESCO (BUSALLA CALCIO)

A gioco fermo, si strattonava vicendevolmente al collo con un avversario, senza conseguenze lesive

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

A gioco in svolgimento, poggiava la testa sulla faccia del portiere avversario e gli metteva entrambe le mani al collo, senza conseguenze lesive

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

A gioco fermo, si strattonava vicendevolmente al collo con un avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRACCHIA LORENZO (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOTTO LORENZO (BUSALLA CALCIO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

COMPAGNONE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SINA FADIL (TAGGIA)