Calcio, Prima Categoria. I playoff premiano con la Promozione Superba e Argentina, ora il Panchina tifa Cairese

Con la quinta giornata dei playoff di Prima Categoria si è chiuso per le prime squadre il programma dei campionati regionali dilettantistici.

L'ultimo atto, ma sul fronte interregionale, si compirà domenica prossima con il ritorno della finale tra il Terni Fc e la Cairese.

Per una affermazione dei valbormidesi tifa il Panchina che, dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Città di Savona sarebbe ripescato in caso di passaggio in Serie D per la squadra di Boschetto.

Sicure dell'approdo in Promozione il Superba, grazie al 2-0 sul Brugnato e l'Argentina, già matematicamente promossa la scorsa settimana.