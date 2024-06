Calciomercato. La coppia Lo Bosco - Di Renzo si sta per ricomporre a Ravenna, ai romagnoli piace anche Fresia

Le liste di trasferimento stanno per aprire e dal cuore della Romagna sembrano esserci ormai pochi dubbi sulla coppia offensiva che guiderà l'ambizioso Ravenna.

I giallorossi, reduci dall' arrivo al vertice del nuovo presidente Cipriani, vogliono fare le cose in grande, complice anche l'ingresso nei quadri dirigenziali di una figura come quella di Ariedo Braida, tanto da essere pronti a schierare sul fronte offensivo il tandem composto da Loreto Lo Bosco e Luca Di Renzo.

I due attaccanti, già protagonisti insieme due stagioni fa con il Vado (36 gol in due) , potrebbero però non essere gli unici ex rossoblu pronti a sbarcare al "Benelli": il portiere Gabriele Fresia sembrava destinato alla Luparense, ma nelle ultime ore l'inserimento del Ravenna sembra essersi fatto estremamente concreto.