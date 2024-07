Sanremo: torri faro del 'Comunale' a rischio crollo, Sindoni "Già attivati i lavori di somma urgenza". Masu: "Felici per la tempestiva presa di posizione"

“Abbiamo varato le somme urgenze necessarie e, già nelle prossime ore partiranno i lavori per rimuovere le tre torri che ci sono state segnalate a rischio crollo. Dagli uffici stanno facendo fare i preventivi per ripristinarle”. Sono le parole del neo Assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, dopo la notizia pubblicata ieri dal nostro giornale e relativa a tre delle quattro torri che sostengono l’impianto di illuminazione dello stadio ‘Comunale’ di Sanremo.

“Non appena ci hanno segnalato la problematica – prosegue Sindoni – ci siamo subito mossi attraverso il settore Lavori Pubblici. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di rimozione delle torri, ma dovranno essere conservati tutti i fari visto che sono tutti in ottime condizioni. Poi verranno fatti i preventivi per ordinare le nuove torri”.

Ora, ovviamente, la corsa è contro il tempo. Una volta rimosse le torri l’impianto sarà nuovamente agibile visto che i rischi non ci saranno più. E la stagione è alle porte. La Sanremese si è appena iscritta al campionato di Serie D, ma senza stadio dove potrebbe giocare? Escluso quello di Imperia rimangono Albenga e forse Andora, se omologato per il campionato.

“Lavoreremo in modo da essere pronti per il campionato – conferma Sindoni – purtroppo la comunicazione del rischio crollo delle torri è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma faremo l’impossibile per consegnare lo stadio alle squadre della città in tempo”.

Immediata è arrivata la presa di posizione del club matuziano e del presidente Masu

“Prendiamo atto delle dichiarazioni del nuovo Assessore al Turismo e Sport Alessandro Sindoni e lo ringraziamo pubblicamente per la tempestiva presa di posizione a favore della risoluzione urgente del problema ‘torri faro’ dello stadio Comunale”.

“La notizia della chiusura dello Stadio – prosegue il sodalizio di corso Mazzini - pochi minuti dopo l’iscrizione al campionato di serie D, ha sicuramente preoccupato il Presidente Masu, ma le rassicurazioni dello stesso Assessore lo tranquillizzano, anche in virtù delle amichevoli già fissate per i primi di agosto con società professionistiche”.

“Ci sono già state interlocuzioni – dice Alessandro Masu - con il nuovo Assessore al Turismo e Sport, e sono certo che con la nuova Amministrazione si possa avere un rapporto atto a proseguire l’attività agonistica della Sanremese nel miglior modo possibile. Conosco professionalmente sia Sindoni che Mager e sono certo che i progetti per la riqualificazione di Pian di Poma possano essere portati a termine in perfetta sintonia, nell’interesse della città di Sanremo, e nella legalità più assoluta”.

Il costo dei lavori, tra rimozioni e nuove installazioni, dovrebbe aggirarsi intorno ai 200/300mila euro.