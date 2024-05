Calcio, UFFICIALE. Due giocatori del 2005 come obbligo under in Eccellenza e Promozione

In relazione alla stagione sportiva 2024/2025 sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per le Categorie di Eccellenza e Promozione:

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

90.000,00 (novantamila/00) complessivi, da erogarsi con i criteri sinora utilizzati, in favore delle Società che utilizzeranno, nei predetti Campionati di Eccellenza e Promozione, calciatori nati dal 01.01.2006 in poi in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi dal Comitato Regionale come indicato nel paragrafo precedente.