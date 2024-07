L'Imperia sta per sciogliere il nodo portieri. Sylla vicino al rinnovo, preso dall'Udinese il difensore Michael Armani

Mancano pochi giorni all'inizio vero e proprio della stagione dell'Imperia, che lunedì alle 17.30 inizierà dal "Ferrando" di Alassio la nuova avventura in Serie D con il raduno che anticiperà gli allenamenti sul campo della città del muretto.

La società ha lavorato per consegnare a mister Buttu una rosa il più completa possibile. Stanno per essere sciolti anche i nodi legati ai portieri: Sylla sta per rinnovare, mentre è in arrivo un portiere under che potrà dare più possibilità di scelta.

Giglio, Scalzi, Costantini, Scarrone, Gandolfo, Castagna, Ravoncoli, Garibbo, Cassata, Comiotto, Totaro, Monaco, Di Salvatore, le coppie di gemelli Graziani e Destito, De Simone, Marino, Osatohanmwen, Santanocito, oltre alle conferme di Biffi e Morchio e quella imminente di Sylla, più l'annuncio di Michael Armani, difensore classe 2004 della Primavera dell'Udinese, l'anno scorso in forza alla Gioiese: questo è l'organico che lunedì inizierà la preparazione. Ma non è finita qui: a inizio settimana dovrebbero essere ufficializzati nuovi arrivi.

Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo: come conferma il direttore generale nerazzurro Matthew Scuffi, le trattative sono ancora in corso.