Calcio, Albenga. Lorenzo Ceccarini è il nuovo preparatore dei portieri, Massa sostituirà Marzano alla Juniores Nazionale

Iniziano a filtrare, dopo l'ufficializzazione dell'iscrizione in Serie D, le prime news attorno all'Albenga.

In attesa dell'organigramma definitivo e dei nomi dei giocatori a disposizione di mister Mariotti, sono stati svelati due tasselli comunque di rilievo.

A curare la preparazione dei portieri ingauni ci sarà Lorenzo Ceccarini, reduce dal buon lavoro nelle fila della S.F. Loano, culminato con la promozione in Eccellenza del club rossoblu.

La formazione Juniores invece non sarà guidata da mister Marzano, bensì da Thomas Massa ex direttore tecnico dell'Olympic Limbiate e allenatore della leva 2010 della Castellanzese. Per lui anche diverse esperienze all'estero, sia in Cina che in Germania.