Calcio. Coppa Liguria, Savona ancora in piena costruzione: con l'Old Boys Rensen è soltanto 1-1

SAVONA - OLD BOYS RENSEN 1-1 (1' Piu - 66' Piccardo rig.)

FINISCE QUI! E' 1-1 tra Savona e Old Boys Rense, agli striscioni non basta il gol lampo di Piu al 1' minuto, nella ripresa il pari su rigore firmato Piccardo

94' Fancellu di testa trova solo la parte superiore della rete, illusione ottica del gol che inganna parte del pubblico in tribuna

92' ultimi assalti degli striscioni, che provano a vincerla dopo aver creato davvero poco in questo secondo tempo

90' Romano se ne va a sinistra, cross teso in mezzo che Rignanese non riesce a correggere in rete. Entra intanto Fancellu al posto di Cherkez

88' Salis "pizzica" la barriera, sfera in corner

87' entrataccia di Patrone su Romano, punizione dal limite per gli striscioni

84' Rignanese scalda i guantoni di Mancuso, Romano pronto al tap in viene poi anticipato di un soffio da un intervento rischioso ma efficace di un difensore arancionero

82' angolo di Cherkez battuto all'indietro per Salis, destro dal limite ribattuto dalla difesa avversaria. C'è un giallo sventolato a Colombo nel frattempo

80' non ha praticamente mai puntato l'uomo sull'esterno la squadra di Monte, si stringono sempre verso il centro gli attaccanti

78' Briano rileva Piu, autore del gol lampo a inizio partita

73' si è giocato davvero poco in questa ripresa, crampi per Battaglia, aiutato dai compagni

70' iniziano a scaldarsi gli animi in campo, cartellino giallo all'indirizzo di Garetto. Nervosismo gratuito all'interno del rettangolo di gioco

68' Incorvaia al posto di Mata, deve scuotersi il Savona, che ha abbassato troppo i ritmi

66' PICCARDO, PAREGGIO OLD BOYS RENSEN! Spiazzato Bova dal dischetto, 1-1 il nuovo parziale

65' RIGORE PER L'OLD BOYS RENSEN: Dinapoli punisce un tocco di braccio da parte di Cherkez, chance dagli undici metri per la formazione di Rolando

64' anche con l'ingresso di Romano resta 4-3-1-2, Piu parte due metri dietro Romano e Rignanese

63' ammonito anche Salis

61' Romano è la prima mossa di Monte, esce Doci

58' è a terra ora il portiere Mancuso dopo un'uscita bassa su Doci, nulla di grave per il numero uno arancionero

57' tante interruzioni, gioco piuttosto spezzettato che fatica a decollare

55' a terra Rignanese dopo un contatto con un avversario, viene probabilmente poi ammonito per proteste l'attaccante del Savona. Decisione strana da parte di Dinapoli

53' sul pallone Garetto, destro che centra in pieno la barriera

52' Apicella primo ammonito della gara, costretto a spendere fallo dopo un pallone perso da un compagno. Punizione dal limite per gli arancioneri

50' ritmi tranquilli, Savona che cerca di sfondare per vie centrali, l'Old Boys continua a difendere con un discreto ordine

46' si riparte!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona avanti 1-0, decide al momento il gol di Piu dopo quindici secondi. A tra poco per il racconto della ripresa

45' Mata mette in mezzo un pallone col contagiri per la testa di Piu, viene però fischiato un fallo sul portiere e l'occasione sfuma

44' Apicella da distanza impossibile, tentativo di replay del gol dello scorso anno nei playoff con il Multedo, sfera di poco a lato

43' Piu si libera al vertice, pallone in mezzo deviato in corner da Brenelli

39' doppio giro dalla bandiera per l'O.B.R, ha la meglio in entrambe le circostanze la difesa del Savona

38' Salis perde palla nella propria metà campo, ne segue il primo tiro dalla bandierina a favore della formazione arenzanese

35' numerosi soluzioni in verticale da parte dei biancoblu, che cercano molto le punte con lanci dalle retrovie, l'Old Boys sembra aver trovato le misure in campo dopo un avvio complicato

29' azione prolungata del Savona, Mata affonda a sinistra ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo

22' biancoblu più imprecisi in questi minuti: ancora in fase di rodaggio, come normale che sia a inizio settembre, determinati meccanismi specie in fase di costruzione

19' ancora gli arancioneri in avanti: cross questa volta dalla destra ad opera di Battaglia, Sulla di testa non riesce però ad inquadrare lo specchio

17' prova ad alzare il baricentro l'Old Boys Rensen, traversone dalla sinistra Rivanera controllato in uscita alta da Bova

10' Savona padrone del campo in questo avvio, punizione dalla trequarti di Salis che pesca sul secondo palo Mata, colpo di testa a campanile che si spegne sulla parta alta della traversa. Era comunque in traiettoria Mancuso

6' rombo a centrocampo per gli striscioni: Salis vertice basso con Doci trequartista alle spalle di Rignanese e Piu, agiscono da mezz'ali Cherkez e Gaggero

4' Old Boys Rensen colpito a freddo dopo appena una quindicina di secondi, avvio convinto da parte della squadra di Monte

1' PIU! SAVONA IN VANTAGGIO! Nemmeno il tempo di sistemare il cronomentro e i biancoblu la sbloccano! Il centravanti degli striscioni trafigge Mancuso con un destro rasoterra che si spegne all'angolino!

Si parte! Savona, che ritrova ufficialmente la denominazione storica, con i tradizionali colori biancoblu, tenuta arancionera per l'Old Boys Rensen

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Colombo, Mata, Apicella, Garbini, Gaggero, Doci, Cherkez, Rignanese, Salis, Piu

A disposizione : Fois, Fancellu, Incorvaia, Bruzzone, Ribeiro, Uruci, Fabbretti, Romano, Briano

Allenatore : Monte

OLD BOYS RENSEN: Mancuso, Battaglia, Rivanera, Brenelli, Boggiano, Testoni, Garetto, Piccardo, Rusca, Zolezi, Sulla

A disposizione : Poggi, Freccero, Patrone, Bozzo, Valle, Bettella, Mazzarello, Franchini, Rossi

Allenatore : Rolando

Arbitro: Dinapoli di Savona