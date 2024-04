Giudice Sportivo, Prima Categoria: le sanzioni pre pasquali nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 3/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

GARE DEL 23/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANOVI FABRIZIO (BORGORATTI)

ALLENATORI

SQUALIFICA

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909) 1 gara

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTE FABRIZIO (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

PARODI MATTEO (MASONE)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPERANZA ALBERTO (BARGAGLI SAN SIRO)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

BALLARD LORENZO SERGIO (CORNIGLIANESE 1919)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

MELEGAZZI FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

LIBRERI SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

INCORVAIA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

COLAVITO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

MACCIO MIRKO (MASONE)

RUSCA FRANCESCO (MASONE)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRIARUGGIA G.MORA)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

ORECCHIA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GARBINI PABLO ANDRES (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE BONI LEONARDO PAOLO (AREA CALCIO ANDORA)

VELAJ LOREN (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BIANCO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

GRILLO DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

MARANI ROCCO (BORGORATTI)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

CELANO RICCARDO (CELLA 1956)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

ZAMANA FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

CHERICI FABIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DONATO ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

META DONAD (RICCO LE RONDINI)

QUEZADA MENDOZA SAMUEL (RICCO LE RONDINI)

VINCI SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

GAVINI LUCA (BRUGNATO 1955)

GREZZI GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)

PARODI JACOPO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DIARRA MOHAMED LAMINE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BESTOSO GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ROSSI MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

BARBIERI ALESSANDRO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CAVALLET ALESSANDRO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GAINO DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

BRUZZONE EMANUELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

SENATORE SAMUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 24/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TULIMERO MASSIMO (SORI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

OSTA RICCARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

Dopo il fischio finale, correva verso il ddg, urlando ripetutamente espressioni irriguardose; dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare, continuava ad urlare all'indirizzo del ddg, tornando poi negli spogliatoi, grazie all'intervento del proprio dirigente responsabile (art.36 novellato CGS - sanzione applicata anche tenendo conto che i fatti si sono svolti a fine gara)

SCOTTO MATTIA (CORNIGLIANO CALCIO)

Al termine della gara andava incontro al ddg, rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose e minacciandolo di percosse (art.36 novellato CGS - sanzione applicata anche tenendo conto che i fatti si sono svolti a fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

CASTI ROBERTO (COLLI ORTONOVO)

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

LAGOMARSINO STEFANO (F.C.LAVAGNA 2.0)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIZZO ANDREA (APPARIZIONE FC)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)

PONDACO STEFANO (CITTA DI SAVONA)

BIAGINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

CARUSO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

GARBARINO MATTEO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ZINGHINI ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

IMERAJ ADOLF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

NOCERINO MIRKO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BOCCARDO NICOLO (SORI)

CINARDO SIMONE (SORI)

BARATTA GABRIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SPALLANZANI GIANLUIGI (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

VINDIGNI ALESSIO (GOLFO DIANESE 1923)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (III INFR)

QUATTRONE VINCENZO (BORGO INCROCIATI)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

INCORVAIA ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

GAMBARELLI GIANLUCA (CORNIGLIANO CALCIO)

PISANI SAMUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

ANGELOTTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

RUFFA GIACOMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SATARIANO RICCARDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

REBOTTARO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CUSATO TOMMASO (RIESE)

GREMO LEONARDO (RIESE)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOGGIANI MATTEO (APPARIZIONE FC)

FRANCHINI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

BASTONI FABIO (CENGIO)

DI NARDO DAVIDE (CENGIO)

DJOMI RHUDEL (CENGIO)

PELLE STEFANO (CENGIO)

RERA FABRIZIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GARBARINO PIETRO (LIDO SQUARE F.B.C.)

CUNEO ANDREA (MARASSI 1965)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

GALASSO DANIELE (OLIMPIC 1971)

VERBICARO FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHETTINI KRISTIAN (PLODIO 1997)

BURRI GABRIELE (SORI)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

BRAZZINO GIACOMO (CITTA DI SAVONA)

ROLLA GABRIELE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

SYLLA MORIFERE (PLODIO 1997)

GIANGRANDE LUCA GIOVANNI (RIESE)

SIMONCINI FRANCESCO (SORI)

COLELLA MICHELE (SUPERBA CALCIO 2017)