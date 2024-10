Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa per il Serra Riccò, fermati Brunozzi, Basso e Rudi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 20/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

SERRA RICCO 1971

Per la condotta dei propri tifosi i quali per l'intera durata della gara rivolgeva all'AA1 numerose espressioni ingiuriose, minacciose e blasfeme nonché a fine gara il cancello che separa gli spalti dagli spogliatoi veniva lasciato aperto e così accedevano alcuni soggetti non presenti in distinta.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

GALLOTTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Al 14' st, rivolgeva al ddg un 'espressione irriguardosa a seguito del fischio di un fallo (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASSO ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZUNINO ELIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GABIONETTA DENILSON M (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MERMINA ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PORTACCIO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)

MARRALE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUEYE IBRAHIMA (ANGELO BAIARDO)

VALENTE MARCO (ANGELO BAIARDO)

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

CALCAGNO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PANEPINTO FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BRUNOZZI ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)

LIPANI NICOLO (PRAESE 1945)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

CARASTRO LEONARDO (SAN FRANCESCO LOANO)

CANOVI CRISTIAN (SERRA RICCO 1971)

CAPPELLO DANIELE (TAGGIA)

LARCOMBE JOELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)