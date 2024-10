Calcio, Prima Categoria B. Il Savona cade ancora in trasferta, il Multedo brinda con il gol di Stilo

Seconda sconfitta stagionale, la seconda consecutiva in trasferta per il Savona, che viene superato 1-0 al Pertini dal Multedo.

Decisiva per i granata la rete di Stilo a pochi istanti dal termine di un primo tempo particolarmente bloccato, con il giocatore di Bazzigalupi bravo a trasformare in oro un rimpallo in area di rigore.

Nella ripresa i biancoblu hanno provato ad affacciarsi con più costanza dalle parti dell'ex Prisco, estremo difensore dei genovesi, con Salis a sfiorare la porta a metà ripresa.

La risposta dei padroni di casa è arrivata all'80' con il sinistro di Bruno, fuori di pochi centimetri.

Il forcing finale per gli striscioni non porta però frutti, con i granata a staccare in graduatoria la formazione di Monte salendo a quota 12.

In attesa delle partite di domani, il Savona resta invece fermo a nove punti.

MULTEDO - SAVONA 1-0

Marcatore: 46' Stilo

Multedo: Prisco, Cherici, Bruno, Bellicchi, Parodi, Piscitelli, Stilo, Xaliloulah, Bisio, Della Rossa, Donato.

A disposizione: Manzoni, Chirivino, Sciandra, Demartini, Degl’Innocenti, Oggianu, Tobia, Pescarolo, Vignon.

Allenatore: Bazzigalupi.

Savona: Bova; Colombo, Incorvaia, Apicella, Garbini, Gaggero, Piu, Cherchez, Rignanese, Salis, Briano.

A disposizione: Fois, Fancellu, Bruzzone, Mata, Signori, Uruci, Doci, Berruti, Romano.

Allenatore: Monte.

Arbitro: De Longis di Chiavari