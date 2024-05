Calcio, Campomorone. Atteso l'annuncio dell'arrivo di Monteforte, pronto il tandem con Diego Alessi

L'allievo e il maestro potrebbero non doversi stringere la mano da avversari nel prossimo campionato di Eccellenza.

Dopo la promozione nel massimo campionato ligure da parte del Celle Varazze, Luca Monteforte ha fatto capire di essere pronto a un'opzione diversa dopo tante stagioni sulla breccia.

Ormai da qualche giorno radiomercato parla infatti dell'approdo in Campomorone, non però come singolo mister, ma in accoppiata con Diego Alessi.

Una sorta di riproposizione del tandem di questo campionato insieme ad Emanuele Cola nella cornice dell'Olmo Ferro.

L'operazione è data per fatta in attesa dell'annuncio ufficiale da parte del sodalizio genovese, pronto a rilanciare le proprie ambizioni d'alta classifica nella stagione 2024/2025.