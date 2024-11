Calcio, Promozione. Conferme e voglia di riscatto, menu ricco per la settima giornata

Il primo quinto di campionato è vicino per tutte le formazioni savonesi impegnate nel girone A di Promozione.

La prima domenica di novembre propone tante partite interessanti, guardando soprattutto alle dinamiche interne alla classifica.

Chi si gode un posto al sole è l'Albissole, pronta ad attendere al "Faraggiana" un Finale in netta crisi di risultati dopo un avvio di stagione incoraggiante; anche il Ceriale vuole continuare a godersi un avvio d'alto rango, contro un Little Club capace però di raccogliere tutti i propri 10 punti in classifica nelle ultime quattro giornate.

La capolista Carcarese dovrà far valere il peso del proprio primato contro il fanalino di coda Argentina, mentre il Pontelungo dovrà contendere i tre punti al Cella. Impegni esterni da tenere in considerazione per Legino e Millesimo, su campi abitualmente ostici come quelli di Sampierdarenese e Ventimiglia.

Torna infine in campo subito il Bragno di Ferraro, dopo il pareggio contro il Superba arriva il confronto con la Sestrese.