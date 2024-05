Calcio, Albenga. Il presidente Cosenza all'ultimo passo in bianconero: "I rappresentanti della nuova proprietà oggi al Riva. Lascio con rammarico"

Dopo qualche giorno di silenzio in più rispetto alla cronotabella fissata per l'ingresso dei nuovi soci, sembra arrivato davvero l'ultimo km per il cambio della guardia al vertice del club.

"Stamane una rappresentanza della nuova proprietà ha parlato con la squadra e, singolarmente, verranno vagliate le loro posizioni. Entro la metà della prossima settimana - spiega il presidente Santi Cosenza - l'operazione dovrebbe arrivare a conclusione.

Personalmente posso dire che non farò più parte della dirigenza bianconera. Sono umanamente molto dispiaciuto, dato che ad Albenga ho conosciuto tante persone di valore, ma ci sarà modo di parlarne".