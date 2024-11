Calcio, Albenga. Col Chisola senza mister De Marco, tra i pali spunta Perucca

Non è apparso il nome di mister Rocco De Marco nella distinta consegnata ieri pomeriggio all'arbitro prima di Chisola - Albenga (il tecnico ha infatti presentato le dimissioni). La novità per gli ingauni, confermato l'arrivo di Daniele Alfano, era tra i pali, con l'ingaggio di Alberto Perucca, ex portiere di Borgosesia, Lugano, Leganes e, più recentemente Bianzè e Olimpia Agnonese.

In attesa di conoscere il nome del mister che affiancherà Massa (il tecnico è in attesa del patentino Uefa ad hoc) la cronaca recente ha raccontato del 4-1 incassato a Chisola.

Di fatto la partita si è chiusa già al 25' con la doppietta di Rizq e il gol di Viano, a cui è seguita in chiusura di tempo la quarta marcatura di Luxardo. Nel finale di gara il gol della bandiera ingauno, realizzato da Criscuolo.



CHISOLA - ALBENGA 4-1

Chisola: Montiglio, Ambrosino, Degrassi, Gironda (12' st Scarpetta), Benedetto, Sassi (41' st Vagnati), Viano (20' st Marmo), Di Lernia, Rizq, La Marca (31' st Luxardo), De Riggi.

A disposizione: Terrazzino, Benigno, Kemayou, Rosano, Lazzaro.

Allenatore: Ascoli



Albenga: Perucca, Ennasry (21' st lorio), Bovegno, Freccero, Solavagione, Armari, Alfano, Di Porto, Criscuolo, Ferrarese, Cavallone (12' st Rosso).

A disposizione: Monte, Di Giosia, Aboubakar, Pezzulla, Gastaldi, Barbo, Alessi.

Allenatore: -