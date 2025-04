Giudice Sportivo, Prima Categoria. Doppio provvedimento per Borghetto, San Filippo Neri Yepp, Dego e Mallare

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI SONO STATE DELIBERATE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)



GARE DEL 29/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI SONO STATE DELIBERATE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/04/2025

CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)



AMMONIZIONE (I INFR)

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANCESCHINI MARCO (APPARIZIONE FC)



AMMONIZIONE (II INFR)

NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DALESSIO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AL 27' A GIOCO FERMO, SPINTONAVA ALCUNI AVVERSARI CHE TENTAVANO DI RIALZARLO DOPO UNA SIMULAZIONE, E RIVOLGEVA AL PORTIERE AVVERSARIO UN'ESPRESSIONE INGIURIOSA, FACENDO SCOPPIARE UNA MASS CONFRONTATION FRA LE SQUADRE.



GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)

AL 27', A GIOCO FERMO, SPINTONAVA UN AVVERSARIO FACENDOLO CADERE A TERRA, SENZA PROVOCARE CONSEGUENZE LESIVE.



VIGO NICOLO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)

AL 27', A GIOCO FERMO, SPINTONAVA UN AVVERSARIO FACENDOLO CADERE A TERRA, SENZA PROVOCARE CONSEGUENZE LESIVE.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AIT LABYAD MADYAN (PEGLI LIDO FBC)

STELLA SAMUELE (S. LORENZO DC SANVI GENOVA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CAPURRO EDOARDO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)

WINTOUR PHILIP (S. LORENZO DC SANVI GENOVA)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (SORI)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO & VALLEGGIA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

MOLINELLI MARCO (F.C. LAVAGNA 2.0)

OGLIARI ALESSANDRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

TOBIA MATTEO (MULTEDO 1930)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

DONDERO JACOPO (RIESE)

DONATO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CALVI SAMUELE (MASONE)



AMMONIZIONE (XI INFR)

TRAVERSARO LORENZO (F.C. LAVAGNA 2.0)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO & VALLEGGIA)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VII INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I. SPORT E. CASASSA)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

GARZON DANIELE (MASONE)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELL’ACCIAIO)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)



GARE DEL 30/03/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI SONO STATE DELIBERATE LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/04/2025

CIUFFARDI DENNIS (RICCÒ LE RONDINI)



AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO MANLIO (ALTARESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

AMBROSINI ALESSANDRO (IMPERIESE CALCIO)

PELLEGRI ARNALDO (SANTERENZINA)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/04/2025

PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO 2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FURIA LUCA (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (III INFR)

RATTALINO SIMONE (BORGHETTO 1968)

FIORI MARCO (MALLARE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO MATTEO (ALTARESE)

MUSETTI NICOLA (COLLI 2024)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)

CROCE FABIO (MALLARE)

REALE MATTIA (MALLARE)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)

SETTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCARAMOZZINO ANDREA LEONARDO (ALTARESE)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CELLERINO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

ZIZZINI MARCO (CENGIO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI 2024)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

BENASSI DANIEL (IRON FOX AMEGLIESE)

BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LANZAROTTI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (XI INFR)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SCALABRIN MAXIMO UMBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (VI INFR)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (III INFR)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE)

PASTORINO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)

FERRARIO LUCA (COGORNESE)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

BANDIERA ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

ANDREANI DANIELE (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

MANFRONI MATTEO (RIOMAIOR 1965)

GEROSA THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MIGNACCO PAOLO (SAVIGNONE)

VACCA CHRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BRIZIO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

ZACCARIELLO MATTIA (ALTARESE)

ZAMANA FILIPPO (BOLZANETESE VIRTUS)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

SOBRERO RICCARDO ALMO (BORGO INCROCIATI)

CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

MANCUSO SAMUELE (COLLI 2024)

VERNAZZA THOMAS (COLLI 2024)

BACCINO TOMMASO (DEGO CALCIO)

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)

STRAZZACAPA ANDREA (DEGO CALCIO)

MOLLAYMERI FRANCESCO (IMPERIESE CALCIO)

PIETRA RICCARDO (SAVIGNONE)

PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CRINO STEFANO (VADESE CALCIO 2018)

GARBARINO PIETRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CROVETTO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

DIOP ABDOU (CADIMARE CALCIO)

GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)