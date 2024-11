Calcio, Vadino. Il dg Feroleto replica al Borgio Verezzi: "Mai contattati per variare l'orario della partita, saremo penalizzati vincendo solo 3-0"

E' arrivata immediata la replica del Vadino, dopo l'annuncio della mancata presenza del Borgio Verezzi, oggi pomeriggio, per l'anticipo di campionato.

A prendere posizione, dopo le dichiarazioni del presidente rossoblu Fabio Cordiale, è stato il direttore generale Emanuele Feroleto.

"Sono sorpreso dalla dichiarazioni arrivate dal presidente del Borgio Verezzi. Martedì scorso gli ho inviato un messaggio per chiedergli, come da prassi, con che maglie si sarebbero presentati in campo, ma non ho mai ricevuto risposta.

Non nascondiamoci dietro a un dito: se il Borgio avesse voluto disputare la partita ci avrebbe chiamato per trovare un accordo, come avvenuto del resto con tutte le altre società. Con l'Ospedaletti, ad esempio, siamo scesi in campo addirittura alle 10 del mattino.

La situazione del Borgio Verezzi dispiace, ma in un campionato così serrato come il girone A, anche la differenza reti finale può avere un peso determinante: noi vinceremo solo 3-0, mentre tanti altri club hanno messo a segno contro i rossoblu un numero di reti ben superiore. A questo punto la Federazione non si dovrebbe interrogare sugli orari, per altro prestabiliti, ma sulle squadre pronte ad affrontare un campionato, dato che altre società, tramite ripescaggio, avrebbero avuto la possibilità di disputare la stagione in maniera dignitosa".