Calcio, Borgio Verezzi. I rossoblu non si presenteranno per l'anticipo con il Vadino, Cordiale: "Ho iscritto la squadra per giocare di domenica"

E' arrivata stamattina l'ufficialità della rinuncia del Borgio Verezzi a disputare, oggi pomeriggio, l'anticipo fissato alle 16:30 contro il Vadino.

La sfida fissata all'Annibale Riva non verrà quindi disputata e gli arancioneri di Poggi avranno quindi modo di incamerare tre punti a tavolino.

I motivi della scelta sono stati illustrati dal presidente Fabio Cordiale:

"E' una cosa impossibile fare giocare una squadra di Prima Categoria come il Borgio Verezzi, composta da lavoratori, alle 16:30 di sabato pomeriggio: significherebbe partire almeno alle 14:00. Io non posso dire ai ragazzi di non andare a lavorare, forse la Federazione deve rivedere qualcosa. Se vi erano problemi di campo, come mi è stato riferito, si sarebbe potuta trovare una soluzione alternativa: sono dispiaciuto per le squadre di bassa classifica che contro di noi non hanno ancora giocato, il Borgio andrà sul mercato a dicembre per permettere ai mie ragazzi di fare un girone di ritorno dignitoso.

Io - chiosa Cordiale - ho iscritto la squadra per giocare di domenica, se si compie un sacrificio per giocare al sabato deve essere alla sera. L'"Annibale Riva" al sabato sera è libero, mi sono informato. Ci vediamo domenica prossima, forza Borgio".