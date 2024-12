Giudice Sportivo, Serie D. Tre club multati, un turno per Nappi e Turone

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 AVC VOGHERESE 1919

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato ( 1 bomba carta ) e lanciato sul terreno di gioco ( 1 fumogeno ) costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara.

Euro 500,00 BORGARO NOBIS 1965

Per avere propri sostenitori presenti in tribuna preso parte ad una rissa che veniva sedata grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine

Euro 500,00 CHISOLA CALCIO

Per avere propri sostenitori presenti in tribuna preso parte ad una rissa che veniva sedata grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NAPPI MARCO (CAIRESE)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUBELLINI MATTEO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORTOLETTI MIRKO (AVC VOGHERESE 1919)

TURONE FILIPPO RAMON (CAIRESE)

FARIDI OTHMAN (SALUZZO)

MONTICONE MATTIA NANNI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

ROCCO DANIELE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIALLOMBARDO SAMUELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (BORGARO NOBIS 1965)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

FERRIERI SIMONE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MIKHAYLOVSKIY VLADIMIR (CITTA DI VARESE S.R.L.)

NOBILE CARLO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

D ALESSANDRO IACOPO (FEZZANESE)

PUCCI DENNY (FEZZANESE)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

GRAZIANI GABRIEL (IMPERIA CALCIO SRL)

COSTANTE MANUEL (OLTREPO FBC)