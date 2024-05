Calcio, Cisano. Porcella rilancia subito: "Già al lavoro per costruire una squadra altamente competitiva"

La vittoria sul Borghetto, oltre che decidere di fatto le sorti del girone A di Seconda Categoria, ha rappresentato il viatico miglior per archiviare una stagione tra alti e bassi per il Cisano.

L'obiettivo promozione resta chiaro nella testa di mister Porcella, motivo per cui sono già in corso diversi contatti per alzare ulteriomente il livello della rosa biancoblu. Il tecnico ha però voluto omaggiare l'intero gruppo, dedicandogli uno striscione appeso sulle tribune del "Raimondo" in occasione dell'ultima partita contro il Borghetto.

"A differenza della stagione che si è appena conclusa, dove siamo partiti con fortissimo ritardo per causa di forza maggiore, c'è la volontà di farci trovare pronti fin da subito, tanto che siamo già al lavoro per allestire un organico che possa competere per il primato.

L'annata non è da buttare, anzi: ringrazio la società e i giocatori per gli sforzi compiuti durante tutti questi mesi. Un po' di rammarico c'è per determinati risultati, ma il tempo non c'è stato amico. Per questo motivo ho voluto creare lo striscione per dimostrare a tutti il mio senso di gratitudine.

La prova finale con il Borghetto? Mi ha dato fastidio che da parte di qualcuno fosse stato messo in dubbio il livello di impegno dell'intera squadra. Nulla contro i granata, sia chiaro, ci saremmo comportati in maniera identica contro chiunque: sono una squadra di talento ma giovane e forse hanno patito la nostra esperienza oltre all'importanza della posta che per loro era in palio.

Ora avremo modo di celebrare insieme una stagione che comunque ci ha insegnato qualcosa. Lo faremo a colpi di patanegra, per la felicità di Mirko Antonelli..."