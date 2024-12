Calcio. Polveri fradice per la Cairese contro il Varese, basta il gol di Lari ai biancorossi per espugnare il Brin (GLI HIGHLIGHTS)

Non è bastata alla Cairese una buona prova di Cerantola

Risolvere il problema del gol resta la chiave di volta in casa Cairese per provare ad ottenere la salvezza diretta.

Sono infatti appena tre le marcature realizzate nelle otto gare sotto la gestione Nappi, di cui due arrivate contro un'Albenga in evidente difficoltà: un bottino troppo magro per sperare a questi ritmi di veder garantita la permanenza in categoria.

Anche ieri, contro il Varese, il portiere avversario non ha praticamente dovuto compiere interventi di rilievo, a differenza dell'estremo di casa Cerantola, bravo anche a neutralizzare il rigore calciato da Banfi.

Ci ha pensato però il neo entrato Lari, poco dopo, a trovare il bersaglio grosso, grazie al regalo offerto da De Mori.

La sintesi di VareseSport



CAIRESE - VARESE 0-1

Marcatore: Lari 63'



Cairese: Cerantola, Gargiulo, Boveri (42' st Onkony), Garbarino (32' st Anselmo), De Mori, F. Castiglia, Lartey (22' st Ngamba), Diagne (12' st Lazzaretti), Fernandez, Oubakent.

A disposizione: Bressan, Garcia, Bellotti, Chiarlone, Vignaroli.

Allenatore: Di Pietro (Nappi squalificato)



Varese: Piras, Bonaccorsi, Mikhaylovskiy, Ropolo, Vitofrancesco, De Angelis, Daqoune, Valagussa (39' pt Marchisone), Ferrieri (17' st Lari), Barzotti, Banfi.

A disposizione: Ferrari, Priola, Maccioni, Malinverno, Molinari, Marangon, Giorgi.

Allenatore: Floris



Arbitro: Guiotto di Schio