Calcio. L'Andora prosegue la corsa playoff, i biancoblu espugnano Borghetto con Moro e Pollio

BORGHETTO - ANDORA 0-2 (49' Moro, 81' Pollio)



51' FINISCE QUA! L'ANDORA VINCE 2-0 A BORGHETTO

45' Pastorino per Talka, nuovo cambio Borghetto

40' La partita si accende a livello emotico di colpo. Delfino reclama palla con troppa foga dopo una rimessa guadagnata, Battuello non la prende bene e gli mette una mano sul collo. Espulso l'attaccante granata

38' Nuovo cambio Borghetto, Fruzzetti per Amendola

36' ECCO LA RIPARTENZA VINCENTE DELL'ANDORA, STRAPPO MICIDIALE DI MORO, POLLIO NON MANCA L'APPUNTAMENTO CON L'ASSIST, E' 2-0 PER GLI OSPITI

31' lo spartito è chiaro, il Borghetto gioca più palloni possibili in area di rigore cercando il guizzo giusto, l'Andora aspetta e riparte

31' ripartenza Andora, Nardi passa da destra, mura Metani

30' buona opportunità per Battuello, la punta granata non ha però tempo e spazio per trovare la battuta

29' Pollio per Cavassa, fosforo nella mediana biancoblu

28' Costamagna per De Col, rinforza gli ormeggi Ghigliazza

25' Rattalino inverte i terzini, Folco va a sinistra, Quartieri a destra

23' cambia in attacco anche il Borghetto, Rattalino lancia Battuello per Intili

21' nell'Andora esce Perrier, in campo Carballo

21' punizione interessante di Rolon, Rossi è rapido a recuperare la posizione

19' ancora pimpante Moro, iniziativa da sinistra, Metani blocca

16' doppia opportunità da piazzato per il Borghetto. I granata non trovano l'impatto con il pallone, ma la difesa dell'Andora sta peccando d'attenzione

12' un gran controllo di Moro lancia l'azione dell'Andora, sulla corsia opposta è De Col a calciare sul primo palo, Metani c'è

7' forza anche Folco dalla distanza, fase confusa su entrambi i fronti

5' polveri bagnatae anche per Rolon, il manto dell'Oliva di certo però non aiuta i giocatori a calibrare la mira

3' medesima giocata di Guardone, esito identico

2' calcia subito Perrier. conclusione potente, ma priva di precisione

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



49' L'ANDORA E' IN VANTAGGIO! MORO! LOB VINCENTE PER IL GIOCATORE NEO ENTRATO. BORGHETTO FURIOSO PER L'EXTRA RECUPERO CONCESSO DA MANTERO. SI VA NEGLI SPOGLIATOI

45' inizia il recupero

36' forza Amendola con un destro dal limite, pallone a spiovere difficile da colpire, tentativo coraggioso per il numero 11 granata

35' non ce la De Boni, al suo posto entra Moro

31' gronda sangue dal naso De Boni, Metani in uscita è andato ad impattare sul giocatore biancoblu

25' 4-3-1-2 per il Borghetto, 4-4-2 per l'Andora

18' doppia azione sulla catena laterale per l'Andora. Nella prima occasione la palla non arriva a Perrier, in seconda battuta è bravo Metani a bloccare a terra

11' prima occasione nitida del Borghetto, Vignone arriva di fronte a Rossi, il portiere sfrutta tutta la sua altezza per respingere la sfera

8' proteste Andora per un intervento di spalle ai danni di De Col in area, Mantero lascia correre

6' punizione di Rolon nei pressi del fallo laterale, bravo Rossi a bloccare in presa

4' prima conclusione di marca ospite, blocca Metani

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BORGHETTO: Metani, Folco, Quartieri, Rolon, Dileo, Sabia, Talka, Barone. Intili, Vignone, Amendola.

A disposizione: Furnari, Paradisi, Isabella, Pastorino, Gatto, Battuello, Guga, Fruzzetti, Pillomi.

Allenatore: Rattalino



ANDORA: Rossi, Osinaga, Cavassa, Modesti, Delfino, Perrier, De Boni, Nardi, Guardone, Franco, De Col.

A disposizione: Loiacono, Merello, Costamagna, Aicardi, Pollio, Griffini, Carballo, Moro.

Allenatore: Ghigliazza



Arbitro: Mantero di Savona