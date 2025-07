Calciomercato. Ferrero e Castellano, un 2008 e un 2007 per la Carcarese

La Carcarese arricchisce la linea verde con l'arrivo in biancorosso di Elia Ferrero, esterno d'attacco leva 2008, e Zaccaria Castellano, difensore centrale e terzino leva 2007.

I primi calci al pallone a Cengio, poi settore giovanile del Vado e della Cairese, queste le esperienze fin qui di Ferrero, che ora è pronto alla prima avventura tra i grandi con la maglia della Carcarese, squadra della sua città: "Ho scelto la Carcarese perché rappresenta molto più di una semplice squadra - svela - è il sogno che ho custodito per anni, silenziosamente, nel cassetto. Fin da piccolo ho guardato questi colori con ammirazione, immaginando un giorno di poterli indossare con orgoglio. Oggi quel sogno prende vita, e lo fa nel modo più bello possibile. È una scelta che nasce dal cuore, spinta dal desiderio di dare tutto per una maglia che sento mia".

Sempre valbormidese, ma di Cairo, Castellano che ha sempre giocato alla Cairese, anche per lui sarà la prima esperienza con una prima squadra: "Quest’anno ho deciso di mettermi in gioco in un bel campionato, quando mi è stato presentato il progetto Carcarese non ho avuto alcun dubbio - commenta il difensore - la società mi ha trasmesso molta fiducia e serietà. Non vedo l’ora di iniziare la stagione col nuovo gruppo".

Le parole del direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Elia è giovanissimo, ma ha grandi abilità tecniche. E' un ragazzo che ha ampi margini di crescita e siamo sicuri che l’ambiente biancorosso sia sano, protetto e ideale per far crescere un giovane. Lo stesso vale per Zaccaria, mister Battistel lo ha già conosciuto quando era nello staff di Alessi a Cairo. Da qualche anno ha avuto la possibilità di allenarsi con i grandi e ha fatto un ottimo campionato con la Juniores nazionale gialloblù. Siamo felici che entrambi abbiano accolto con grande entusiasmo la nostra proposta di vestire i colori biancorossi".