Piana Crixia ricorda Alberto Lecquio con una raccolta fondi per sostenere le famiglie dei malati terminali

La comunità di Piana Crixia si unisce in memoria di Alberto Lecquio, storico coordinatore del settore giovanile della ASD Cairese, recentemente scomparso, con un’iniziativa di solidarietà rivolta all’Associazione Guido Rossi di Cairo, che supporta le famiglie nell’assistenza ai malati nella fase terminale.

Originario di Piana Crixia, Alberto negli ultimi anni si era trasferito a Cairo Montenotte, ma per la sua comunità d’origine è sempre rimasto uno di loro. In suo ricordo, gli amici hanno deciso di promuovere una raccolta fondi, per continuare a testimoniare i valori di generosità e attenzione verso gli altri che lo hanno sempre contraddistinto.

“Chi volesse partecipare potrà dare il proprio contributo presso i negozi di Cristina e Barbara, che gentilmente collaborano a questa iniziativa. Quanto raccolto sarà consegnato in forma anonima alla famiglia, che provvederà poi a recapitarlo alla fondazione stessa. In nome di Alberto”, spiegano i promotori dell'iniziativa.