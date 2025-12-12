Natale al Molo 8.44, un dicembre di magia da vivere allo shopping center di Vado

Il Natale al Molo 8.44 è un invito a rallentare, a tornare bambini e a condividere momenti speciali con tutta la famiglia. Nel cuore di Vado Ligure, il centro commerciale si trasforma in uno spazio accogliente e ricco di fantasia, dove l’atmosfera delle feste prende vita tra sorrisi, colori e tanta creatività.

Durante il mese di dicembre, il Molo 8.44 propone un calendario di iniziative pensate per coinvolgere i più piccoli e far vivere anche agli adulti la magia del Natale. Un percorso fatto di giochi, spettacoli e appuntamenti speciali, curato da Il Giardino dei Sogni, che accompagna i visitatori verso le festività con leggerezza e meraviglia.

Il programma entra nel vivo a partire dalla metà del mese con attività dedicate alla creatività e all’immaginazione. Truccabimbi, tatuaggi temporanei e glitter trasformano i bambini in piccoli personaggi delle feste, mentre le letture di fiabe natalizie regalano momenti di ascolto e condivisione, riportando tutti alla magia delle storie raccontate sotto l’albero.

Tra gli appuntamenti più attesi non può mancare l’incontro con Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini, ascoltare desideri e scattare una foto ricordo, seguito da una coinvolgente tombolata natalizia, occasione perfetta per divertirsi insieme in un clima di festa.

Il ritmo si fa ancora più allegro con la Baby Christmas Dance, un momento di musica e movimento pensato per far ballare i più piccoli, mentre la magia delle bolle chiude il percorso natalizio con uno spettacolo capace di stupire e incantare, trasformando il pomeriggio in un’esperienza da sogno.

"Il Natale al Molo 8.44 non è solo un calendario di eventi, ma un’occasione per vivere il centro commerciale come un luogo di incontro, dove lo shopping si intreccia con il divertimento e il tempo trascorso insieme diventa il vero regalo delle feste" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.