 / Calcio

Calcio | 12 dicembre 2025, 11:42

Calcio, Eccellenza. Le designazioni per la 14° giornata, fischietto da Trieste per Pietra Ligure, S.F. Loano

Ucci dirigerà Genova Calcio - Sporting Taggia

Ucci dirigerà Genova Calcio - Sporting Taggia

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)

Assistente 2: Luca Degiovanni (Novi Ligure)
 

CARCARESE – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Filippo Morbelli (Albenga)
 

FEZZANESE – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

GOLFOPARADISO PR0 RECCO C.A. – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Melis Filangieri (Chiavari)

Assistente 2: Giorgio Galante (Genova)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)

Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Marco Zorzon (Trieste)

Assistente 1: Jacopo Nicolo' Pascale (Genova)

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

RIVASAMBA H.C.A. – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Amedeo Riahi (Lovere)

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)

Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium