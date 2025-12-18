Nuovo assetto societario per la Sanremese, bomber Menabò rilancia la Biellese

In una settimana si sono concentrate tantissime novità importanti all'interno del girone A di Serie D.

Il Vado ha cambiato allenatore, con Marco Sesia pronto a subentrare a Giorgio Roselli, mentre la Sanremese ha varato il nuovo assetto, con l'ingresso di Karembeu nei quadri societari matuziani. Il Ligorna si è tolto invece lo sfizio di ingaggiare Dardan Vuthaj, re dei bomber del girone con il Novara nell'anno della promozione in C dei piemontesi.

Ospiti della settimana il presidente Alessandro Masu e bomber Menabò, tornato in campo dal primo minuto con la Biellese e autore di una doppietta sul campo del Gozzano.