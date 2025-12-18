 / Stadio Aperto

Stadio Aperto | 18 dicembre 2025, 12:30

Nuovo assetto societario per la Sanremese, bomber Menabò rilancia la Biellese

Nuovo assetto societario per la Sanremese, bomber Menabò rilancia la Biellese

In una settimana si sono concentrate tantissime novità importanti all'interno del girone A di Serie D.

Il Vado ha cambiato allenatore, con Marco Sesia pronto a subentrare a Giorgio Roselli, mentre la Sanremese ha varato il nuovo assetto, con l'ingresso di Karembeu nei quadri societari matuziani. Il Ligorna si è tolto invece lo sfizio di ingaggiare Dardan Vuthaj, re dei bomber del girone con il Novara nell'anno della promozione in C dei piemontesi.

Ospiti della settimana il presidente Alessandro Masu e bomber Menabò, tornato in campo dal primo minuto con la Biellese e autore di una doppietta sul campo del Gozzano.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium