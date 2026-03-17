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martedì 24 marzo
Ligorna e Vado si marcano stretto. Ok l'esordio di Boschetto, Silvio Brustolin ospite di questa settimana
martedì 17 marzo
Grande spettacolo ma reti bianche, il big match tra Vado e Ligorna termina 0-0
giovedì 05 marzo
Settimana glamour per la Sanremese con l'arrivo del Festival, frenano in contemporanea Ligorna e Vado
lunedì 16 febbraio
Vado e Ligorna sempre affiancate. Vola la Sanremese, Varese quale futuro?
martedì 03 febbraio
Il Vado perde lo scettro in favore del Ligorna, distanze serratissime per evitare la retrocessione
martedì 20 gennaio
Vado e Ligorna sempre a braccetto. Con noi il ds della Valenzana Luca Sacco
lunedì 12 gennaio
L'Imperia continua a stupire, il punto di mister Riolfo
martedì 06 gennaio
Stadio Aperto. Rivoluzione d'inverno dopo la sosta, il Ligorna aggancia in vetta il Vado
giovedì 18 dicembre
Nuovo assetto societario per la Sanremese, bomber Menabò rilancia la Biellese
giovedì 11 dicembre
Il derby è dell'Imperia. Il Ligorna risale a un punto dal Vado
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Giudice Sportivo, Serie D. Le sanzioni nel girone A, provvedimenti importanti per Derthona e Varese
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17 marzo 2026, 10:22
Grande spettacolo ma reti bianche, il big match tra Vado e Ligorna termina 0-0
Ecco l'ultima puntata di Stadio Aperto:
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