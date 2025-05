Cairo, un progetto da 1,48 milioni per trasformare lo stadio "Lionello Rizzo" in un centro sportivo all’avanguardia

Il Comune di Cairo Montenotte presenterà domani, alle ore 12, la propria candidatura al bando nazionale “Sport e Periferie” con un progetto ambizioso del valore di 1.480.000 euro. L’iniziativa, approvata venerdì mattina dalla Giunta comunale, prevede un cofinanziamento del 40% da parte dell’ente locale e punta alla trasformazione dell’area dello stadio “Lionello Rizzo” in un moderno centro polisportivo multifunzionale.

"L’obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione – è quello di creare uno spazio sportivo accessibile, efficiente e aperto a tutta la cittadinanza. Il cuore del progetto è la riconversione del campo da calcio in erba sintetica, per garantirne l’utilizzo in ogni stagione e da parte di tutte le categorie, anche in condizioni meteorologiche avverse. Accanto al campo sorgeranno nuovi spogliatoi, progettati nel rispetto delle normative su sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione al comfort degli atleti".

Oltre alle attività all’aperto, l’intervento comprenderà anche la riqualificazione della struttura indoor del “pallone”, che ospiterà discipline sportive al chiuso, ampliando così le opportunità a disposizione delle associazioni locali e dei cittadini.

"Un altro elemento chiave – prosegue Ghione – sarà la sistemazione della copertura della bocciofila e l’installazione di pannelli solari, per migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e promuovere la sostenibilità ambientale".

L’amministrazione comunale guarda a questo progetto come a un’opportunità strategica per lo sviluppo del territorio: "Vogliamo che l’area del “Rizzo” diventi un punto di riferimento per lo sport a Cairo, capace di accogliere persone di tutte le età in un contesto moderno, sicuro e inclusivo. È una sfida importante, ma crediamo che lo sport possa essere un potente strumento di coesione e crescita sociale. Ci auguriamo di ottenere il finanziamento nazionale per restituire alla comunità un impianto all’altezza delle aspettative di oggi e delle esigenze future", conclude l’assessore.