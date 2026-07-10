Calciomercato | L'Imperia riporta Di Renzo in Liguria, l'ex Vado è il nuovo centravanti nerazzurro

Luca Di Renzo è un nuovo giocatore dell'Imperia.

Un innesto che rappresenta la cartina tornasole delle ambizioni dei nerazzurri: l'ex attaccante è ormai da anni uno dei grandi signori delle aree di rigore del campionato di Serie D.

L'ex centravanti del Vado (a cui sono seguite le esperienze con Ravenna e L'Aquila) ha infatti collezionato più di 150 reti in carriera, distribuite tra Serie C e, prevalentemente nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Comprensibile la soddisfazione per la buona riuscita dell'operazione da parte del presidente D'Onofrio: "Sono contentissimo dell'operazione e del fatto che Luca abbia scelto Imperia per proseguire la sua importante carriera: è una gioia che voglio condividere con tutti i tifosi nerazzurri. Questo è un vero e proprio colpaccio: un giocatore su cui tante società in Italia avevano messo gli occhi addosso, e che siamo riusciti a strappare a una numerosa concorrenza. Segno che stiamo lavorando tanto e stiamo portando avanti un progetto importante".