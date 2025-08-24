Calcio. Il Millesimo mantiene la rotta, 3-1 al Finale con Piccardo, Youri Vittori e Facello

Continua la serie di risultati utili da parte del Millesimo nella marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.
Nel "derby cromatico" con il Finale i valbormidesi l'hanno spuntata 3-1. In buona evidenza l'attacco con Piccardo e Youri Vittori, con Facello a completare il tris. Per i rivieraschi rete di Polito.
Le formazioni
Millesimo Conde, Cigliutti, Facello, Siri, La Rosa, Casassa, A. Vittori, Bove, Y. Vittori, Villar, Piccardo.
A disposizione: Buso, Gualtieri, Latini, Rolandi, Delfino, Lazzarettti, Bovio, Gadau, Totaro, Bogarin.
Allenatore: Macchia
Finale: Grenna, Belvedere, Mallarino, Barbero, Puddu, Tona, Vuillermoz, Ballone, Halaj , Bazzano, Risso.
A disposizione: Mondino, Medas, Arzarello, Amatruda, Olivieri, Minetti, Polito, Ferrara.
Allenatore: Alessi