24 agosto 2025

Calcio. Il Millesimo mantiene la rotta, 3-1 al Finale con Piccardo, Youri Vittori e Facello

Per i finalesi gol di Polito

ancora un gol per Youri Vittori

Continua la serie di risultati utili da parte del Millesimo nella marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.

Nel "derby cromatico" con il Finale i valbormidesi l'hanno spuntata 3-1. In buona evidenza l'attacco con Piccardo e Youri Vittori, con Facello a completare il tris. Per i rivieraschi rete di Polito.
 

Le formazioni

Millesimo Conde, Cigliutti, Facello, Siri, La Rosa, Casassa, A. Vittori, Bove, Y. Vittori, Villar, Piccardo.

A disposizione: Buso, Gualtieri, Latini, Rolandi, Delfino, Lazzarettti, Bovio, Gadau, Totaro, Bogarin.

Allenatore: Macchia
 

Finale: Grenna, Belvedere, Mallarino, Barbero, Puddu, Tona, Vuillermoz, Ballone, Halaj , Bazzano, Risso. 

A disposizione: Mondino, Medas, Arzarello, Amatruda, Olivieri, Minetti, Polito, Ferrara.

Allenatore: Alessi

Redazione

