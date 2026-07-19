Calciomercato | Nolese, pokerissimo di conferme per mister Saccone

Il comunicato bianocorosso:

Dopo numerose nuove entrate , è arrivato il momento delle prime riconferme. La Nolese riparte anche dalle sue certezze, da quei giocatori che conoscono l’ambiente e che hanno scelto ancora una volta di sposare il progetto biancorosso.

Alessandro Godena sarà ancora il punto di riferimento della Nolese. Ormai veterano con cinque stagioni alle spalle, ha resistito alle sirene provenienti dal savonese, scegliendo di continuare a vestire la maglia biancorossa.

Conferma importante anche nel reparto arretrato per Luca Marangi, il “Ministro della Difesa”, reduce da una stagione di alto livello.

Rinnova anche il “Sindaco” Alessandro Frione, che ha deciso di proseguire la sua avventura in biancorosso e mettere ancora la sua esperienza a disposizione della squadra.

In attacco ci sarà ancora Luca Benini, confermato dopo l’arrivo nel mercato di riparazione della scorsa stagione, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo sempre più importante.

Completano questa prima tornata di conferme Salvatore Riesi e Federico Poggi, due preziosi jolly della rosa e punti di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzate anche le ultime riconferme, che andranno a completare la rosa della Nolese per la stagione 2026/2027.